Kenya | commando attacco hotel a Nairobi | esplosioni e spari | almeno 3 morti

Kenya - 14 arresti per il rapimento di Silvia Romano. Sarebbero i complici del commando di sequestratori : I fermati non farebbero parte degli otto uomini armati che hanno prelevato la giovane ma potrebbero avere avuto contatti con quel gruppo di guerriglieri -

Silvia Romano - volontaria italiana 23enne - rapita in Kenya da un commando : Una ragazza italiana è stata rapita ieri sera in Kenya, durante l'assalto di un gruppo armato che ha attaccato il centro commerciale di Chakama, nel sud-est del Paese, a circa 80 chilometri a ovest di Malindi. La giovane si chiama Silvia Romano, ha 23 anni, e lavora come volontaria per la Onlus Africa Milele. La Farnesina ha comunicato: «L'unità di Crisi si è immediatamente attivata e lavora in stretto contatto con l'Ambasciata d'Italia a ...