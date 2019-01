Inter | partita la trattativa per il riscatto di Politano RUMORS

Inter-Napoli : il questore e l’arbitro avevano deciso di sospendere la partita : Un patto d’omertà Hanno firmato un patto d’omertà quella tragica sera negli spogliatoi di San Siro. Il questore di Milano, l’arbitro, il quarto uomo, il responsabile dell’ordine pubblico. C’erano anche i giudici della Procura federale. Tutti avevano giurato che avrebbero interrotto la partita del disonore, quell’Inter-Napoli che prima ancora che iniziasse aveva provocato incidenti e agguati interisti contro i tifosi del Napoli. Dovevano ...

Gravina : 'Al primo coro razzista la partita sarà Interrotta' : Roma, 15 gen., askanews, - 'Nel prossimo Consiglio federale di fine mese, semplificheremo l'iter di sospensione delle gare previsto dall'articolo 62 delle Noif: contestualmente all'annuncio dello ...

Gravina : «Al primo coro - la partita sarà Interrotta. Non dall’arbitro» : L’articolo 62 del Noif Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. In cui ovviamente ha affrontato il tema del razzismo. E ha annunciato, come previsto, una modifica delle norme. «Nel prossimo Consiglio federale di fine mese, semplificheremo l’iter di sospensione delle gare previsto dall’articolo 62 delle Noif: contestualmente all’annuncio dello speaker, il gioco verrà ...

Genoa-Milan - Pastorino (Leu) : “Intervenga Prefetto - partita alle 15 danneggia la città” : Luca Pastorino deputato e segretario di presidenza per Liberi e Uguali alla Camera dichiara: “Lo spostamento della partita di serie A Genoa Milan del 21 gennaio alle 15 (inizialmente fissata alle 21) danneggia Genova, i commercianti e i tifosi. Faccio gentilmente appello al Prefetto perché il match venga riportato in orario serale”. “Come sottolineato anche dal sindaco Bucci nella fascia pomeridiana di lunedì 21 gennaio ci sarà lo sciopero ...

VIDEO / Inter Benevento - 6-2 - : highlights e gol della partita - ottavi Coppa Italia - : VIDEO Inter Benevento , risultato finale 6-2, : gli highlights e i gol della partita di Coppa Italia. Nerazzurri ai quarti con punteggio tennistico.

Inter - Spalletti : 'Le porte chiuse? Non è partita - non è calcio - non è divertimento' : Non è quello sport o quello spettacolo che andiamo a vedere di solito: se di spettacolo si parla, è perché c'è il pubblico che viene allo stadio e si diverte'.

Inter-Benevento - Spalletti : “È stata una partita vera - difficile” : Inter-Benevento 6-2, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Inter Tv, Luciano Spalletti, tecnico dei nerazzurri, ha parlato della partita di Coppa Italia vinta contro il Benevento: “Quando siamo andati sul 4-0 c’era il rischio che loro smettessero e noi abbiamo avuto un po’ l’atteggiamento come a dire “ormai la partita è finita”, […] L'articolo Inter-Benevento, Spalletti: “È ...

Inter-Benevento : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Inter-Benevento, Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Napoli - Ancelotti rilancia : 'In caso di cori razzisti - Interrompere la partita' : Carlo Ancelotti non ha dubbi: in caso di insulti xenofobi chiederà l'interruzione della partita. Il tecnico del Napoli torna sui fatti di Santo Stefano a Milano, in occasione del big match...

Lazio-Novara - cori razzisti e antisemiti : partita non Interrotta : cori anche contro le forze dell’ordine Oggi Carlo Ancelotti lo ha detto in maniera chiara: «Il razzismo è un problema del calcio italiano, non del Napoli». Due ore dopo, allo stadio Olimpico di Roma durante Lazio-Novara sono partiti cori razzisti e antisemiti da una parte della curva biancoceleste. Né l’arbitro Abbatista né il delegato per l’ordine pubblico sono intervenuti interrompendo o chiedendo l’interruzione della ...

Coppa Italia - Inter-Benevento in diretta tv : partita in chiaro su Rai 2 il 13 gennaio : L’Inter, che nel mese di febbraio sarà impegnata in Europa League nei sedicesimi di finale contro il Rapid Vienna, tra qualche giorno farà l’esordio nella Coppa Italia 2018/19. I nerazzurri affronteranno il Benevento agli ottavi di finale. I campani, dopo aver eliminato nell’ordine Imolese (3-1), Udinese (2-1) e Cittadella (1-0), saranno chiamati ad una sfida di maggior spessore in Tim Cup. Il match sarà disputato a San Siro di Milano domenica ...

Video/ Empoli Inter - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 19giornata - : Video Empoli Inter , 0-1, : highlights e gol della partita di Serie A per la 19giornata allo stadio Castellani , sabato 29 dicembre, .

VIDEO Empoli-Inter 0-1 Highlights : sintesi e gol della partita. Keita la risolve nel finale! : L’Inter ha sconfitto l’Empoli per 1-0 nel match valido per la 19^ giornata della Serie A 2018-2019, l’ultimo turno del girone d’andata. I nerazzurri hanno faticato a imporsi al Castellani e sono riusciti a risolvere la contesa al 72′ grazie a una bella rete di Keita Balde che ha trascinato gli uomini di Spalletti verso un nuovo successo dopo quello ottenuto contro il Napoli. Di seguito il VIDEO con i gol, gli ...