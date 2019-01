Inter | accelerata per Ozil | colpo possibile già a gennaio RUMORS

Inter - accelerata per Ozil : agenti in arrivo in Italia - accordo ad un passo : Dopo la sconfitta subita contro la Juventus venerdì all'Allianz Stadium, il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, in conferenza stampa ha fatto intendere come alla sua squadra manchi qualcosa in mezzo al campo per alzare il tasso qualitativo della rosa. Non è un caso, d'altronde, che fino all'ultimo giorno della scorsa sessione di calciomercato si sia cercato di portare a Milano il centrocampista croato del Real Madrid, Luka Modric. A gennaio, ...