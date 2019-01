Giorgetti | I violenti? Isolarli e ' sterilizzarli'

Giorgetti : «I media non devono enfatizzare episodi violenti» : ... "L a programmazione del calendario - spiega Giorgetti - t enga conto sia dell'industria televisiva legata al mondo del calcio sia delle soluzioni migliori per affrontare situazioni delicate. Il ...

Giorgetti : «Il calcio è un pretesto per questi violenti - attenti a enfatizzare mediaticamente» : Legittimazione mediatica «Il problema della legittimazione mediatica esiste. Se si dà pubblicità anche a eventi violenti, in qualche modo si celebra e si esalta un rito che per questo tipo di tifosi violenti, diventa un mezzo di autostima per attrarre persone psicologicamente deboli che vedono così la possibilità di partecipare a fatti che diano loro un riconoscimento». Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega allo ...

