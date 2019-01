Zannola | su monetine Raggi vittima nuovamente di Bergamo

romadailynews

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Roma – “Il sindacorinuncia alla folle idea di sottrarre alla Caritas leraccolte nella Fontana di Trevi. Anche in questo caso la Giuntae’ statadel vicesindacoche, mentre sosteneva lo ‘scippo’ dellealla Caritas per finalita’ non proprio solidali, faceva una battaglia contro l’ingresso a pagamento per i turisti al Pantheon, che avrebbe consentito di mettere da parte milioni di euro all’anno per la tutela del centro storico monumentale. Ennesimo cartellino rosso pere per il sindaco”. Cosi’ in un comunicato il consigliere capitolino del Pd GiovanniL'articolo: sudiproviene da RomaDailyNews.