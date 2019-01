MEF - emissione di un nuovo BTP 15 anni : Il Tesoro sta preparando l'emissione di un BTP a 15 anni . In particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, MEF, ha affidato a Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Ltd, HSBC France, JP Morgan Securities PLC e UniCredit S.p.A il mandato per il collocamento sindacato di un ...