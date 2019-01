Ha appuntamento con una prostituta ma quando arriva scopre che è un’anziana | cliente va

ilfattoquotidiano

: Nuovo appuntamento con l'informazione targata #Tg2rai. Dal prossimo 14 gennaio partirà una nuova edizione del matti… - tg2rai : Nuovo appuntamento con l'informazione targata #Tg2rai. Dal prossimo 14 gennaio partirà una nuova edizione del matti… - Simo_Ventura : Ritorna l’immancabile appuntamento con #LAPIZZADELLADOMENICA (con cornicione ripieno) ?????? #ilovepizza… - TeresaBellanova : Oggi appuntamento a Cagliari con @RominaMura e l’associazione #Innovamente per discutere insieme alle cittadine e a… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Ha presocon unama, una volta suonato al suo campanello, si è accorto che ad accoglierlo non c’era la giovane donna che si aspettava bensì una signora di 63 anni. Così, dopo aver visto sfumare tutte le sue fantasie, ha deciso di andarsene. È successo in un piccolo comune in provincia di Padova, come riporta il Messaggero, e la reazione dell’uomo ha fatto infuriare la, di origini colombiane, che pur di non perdere i soldi della prestazione ha minacciato di raccontare tutto al suo protettore, chiedendo 20 euro per garantire l’anonimato alL’uomo non ha ceduto al ricatto, ha lasciato l’abitazione della donna e ha deciso di andare dai carabinieri e raccontare tutto. I militari hanno convocato così lain caserma, denunciandola per estorsione.L'articolo Hacon unama...