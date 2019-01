Formiche in ospedale a Napoli - possibile la chiusura dei reparti : La situazione all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli dopo il nuovo avvistamento di Formiche «è non più tollerabile» e non si esclude «l'ipotesi della...

Napoli - Formiche in ospedale. Grillo : "Chi sbaglia - pagherà" : Il nuovo caso di formiche su un paziente dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dopo quello emerso nel novembre dello scorso anno e quello neanche un mese dopo, ha spinto il Ministro della Salute Giulia Grillo ad intervenire ancora una volta sulla malasanità in Italia, promettendo non soltanto di recarsi a Napoli e verificare di persona l'entità del problema, ma anche di punire chi verrà giudicato responsabile di questi casi.La ...

Napoli - Formiche in ospedale : 'Subito commissione d'inchiesta' : Una commissione d'accesso d'indagine per 'accertare le cause' della presenza 'anomala e sospetta in pieno inverno' di formiche nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Ad annunciarla è Mario ...

L'ospedale delle Formiche - De Luca tuona : 'Sembra sceneggiato a puntate' : 'Le formiche al San Giovanni Bosco? Sta diventando uno sceneggiato a puntate'. Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando nel corso del consueto ...

Napoli - ancora Formiche in ospedale. La ministra Grillo : "Chi ha sbagliato pagherà" : Nuovo caso al San Giovanni Bosco. L'esponente del Governo: "Serve la nomina di un nuovo commissario per la sanità". M5S sui social: "De Luca dimettiti"

Napoli - l?ospedale delle Formiche : la pista dei parcheggiatori abusivi : I casi di invasioni di formiche al San Giovanni Bosco? Si sono concentrati in maniera inedita ed eclatante in un arco di tempo successivo ad alcune azioni condotte l?estate scorsa dal manager...

Formiche sul volto di un paziente in ospedale : l'ira del ministro Grillo : Hanno visto una formica sulla faccia di un loro parente ricoverato presso il reparto di rianimazione dell'istituto ospedaliero 'San Giovanni Bosco' di Napoli ed hanno immediatamente chiamato i militari dell'arma dei carabinieri. L'incredibile vicenda è accaduta ieri, mercoledì 2 gennaio 2018, nello stesso nosocomio napoletano dove lo scorso mese di novembre 2018 una degente allettata, una 70-enne originaria dello Sri Lanka successivamente ...

Napoli - orrore in ospedale : Formiche sul volto di un paziente nel reparto di rianimazione del San Giovanni Bosco : Ancora un caso di formiche in ospedale e ancora al San Giovanni Bosco. Questa volta nel reparto di rianimazione, dove i parenti di un paziente, V. M., hanno riscontrato la presenza degli insetti sul...