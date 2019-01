F1 | più azione e sorpassi dalla griglia di partenza alla pari

15 anni di esplorazione marziana : un video con le immagini più belle : Era la fine del 2003 quando, per la prima volta nella storia, una sonda dell’Agenzia spaiale europea entrava nell’orbita del Pianeta rosso. Il suo nome era Mars Express e il suo “occhio” una stereocamera a massima risoluzione che, appena due settimane dopo il primo sorvolo, iniziò a inviarci immagini della superficie di Marte, tra montagne, depressioni e crateri. Sono trascorsi 15 anni e di scatti, oggi, ne abbiamo a ...

Ducati for Education - le due ruote e formazione giovanile vanno a braccetto da più di 11 anni : BORGO PANIGALE - Fisica in Moto e DESI , Duel EDucation System Italy, sono solo alcune delle iniziative più importanti che Ducati sta portando avanti nell'ambito del progetto Fondazione...

Windows 10 vi “ruberà” 7 GB di spazio di archiviazione per rendere più stabile il vostro PC : Quando installerete il prossimo major update di Windows 10, il pacchetto di aggiornamento del sistema operativo Microsoft che sarà distribuito da aprile 2019, avrete un sistema più stabile ma con 7 GB di spazio in meno a disposizione sul disco fisso. L’ha annunciato Microsoft, spiegando che se un utente occupa tutto (o quasi) lo spazio di archiviazione disponibile “diverse funzioni e app di Windows diventano instabili”. Per ...

Supercoppa Italiana - Dybala può diventare il marcatore più prolifico della manifestazione : La Supercoppa Italiana, per questa stagione, sarà un discorso tra Juve e Milan. Mercoledì 16 gennaio a Gedda, in Arabia Saudita, con fischio d’inizio alle 18,30 si assegnerà il primo trofeo dell’annata calcistica del Bel Paese, i rossoneri sono la squadra che ha alzato più volte la coppa, tre, i bianconeri invece sono a quota due e sognano l’aggancio in vetta. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Rai 1 mentre per chi vorrà gustarsi il ...

Immigrazione - il 51% degli italiani non vuole più sbarchi : Solo il 19% è favorevole alla 'politica dei porti aperti' sempre e comunque, mentre un altre 13% è convinto che la linea dura contro gli sbarchi sia quella da seguire ma che sia stato giusto fare un'...

Le conseguenze della separazione di Jeff Bezos - forse non più uomo più ricco al mondo : Tramite un tweet, il CEO di Amazon Jeff Bezos ha annunciato il divorzio dalla moglie Mackenzie. ''Anche se avessimo saputo che dopo 25 anni avremmo divorziato, rifaremmo tutto'', ha scritto, sottolineando che, nonostante il loro matrimonio sia giunto al termine, continueranno a considerarsi grandi amici. Fin qui sembrerebbe che tra i due le cose si siano concluse al meglio, ma quali saranno le reali conseguenze della loro separazione dal punto ...

Manovra - raddoppia l’assicurazione delle casalinghe : costo più alto - ma anche più servizi : Con la legge di Bilancio è stata modificata l'assicurazione della casalinghe, obbligatoria per 9 milioni di persone ma che viene sottoscritta solo da un milione di utenti. raddoppia il premio annuale, che passa a 24 euro. Ma vengono anche estese le prestazioni fornite, con una invalidità per accedere alle rendita ridotta al 6%.Continua a leggere

Mercedes-Benz CLA - Con la seconda generazione diventa più sportiva - VIDEO : L'edizione 2019 del Ces di Las Vegas è l'occasione scelta dalla Mercedes-Benz per presentare in anteprima la seconda generazione della CLA Coupé. La berlina replica la formula del modello uscente, ma nella gamma affianca ora la Classe A Sedan e può quindi puntare ancora di più sul suo spirito sportiveggiante, sfruttando le innovazioni comuni a tutti i modelli della gamma aggiornata. Nonostante si tratti di un modello relativamente di nicchia, ha ...

Dura reazione di Teresa De Santis alle parole di Claudio Baglioni per i migranti : “Mai più all’Ariston” : Arriva la reazione di Teresa De Santis alle parole di Claudio Baglioni, spese per i migranti Durante la conferenza stampa di presentazione del cast artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo. Secondo quanto riportato da La Stampa, la direttrice di Rai1 non avrebbe gradito le esternazioni del conduttore e direttore artistico della prossima edizione della kermesse, che - a domanda diretta - ha affermato come il blocco degli ...

Stati Uniti : verbale Fed rivela più cautela sui tassi rispetto alla dichiarazione fatta dopo la riunione : ... la commissione potrebbe permettersi di essere paziente su ulteriori rafforzamenti della politica", ha detto la Banca centrale statunitense nel verbale della riunione politica del 18-19 dicembre, ...

Ecco la formazione dei calciatori più costosi del mondo : non c’è Ronaldo : formazione calciatori PIU’ costosi – Cristiano Ronaldo non figura nell’elenco degli 11 calciatori più costosi del mondo, almeno secondo quanto pubblica l’istituto di statistica Kpmg Football Benchmark, che ha stilato questa speciale classifica. Il dato risulta singolare soprattutto alla luce del fatto che il valore del cartellino di CR7, secondo uno studio sul valore di mercato […] L'articolo Ecco la formazione dei ...

Equitazione - FEI Jumping World Cup 2019 : lungo fine settimana a Basilea - domenica la gara più importante : Nuovo appuntamento con la FEI Jumping World Cup di Equitazione, che da giovedì 10 a domenica 13 gennaio vedrà in scena a Basilea (Svizzera) tutti i migliori interpreti della specialità del salto ostacoli, per un totale di ben diciassette gare, incluse quelle valide per il circuito della Western European League. Non conosciamo ancora l’elenco completo dei partecipanti all’evento, ma è prevista una folta schiera di campioni, data la ...