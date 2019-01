Australia | nel report 2017-2018 la sintesi delle attività fiscali

Australian Open 2019 : il borsino delle favorite. Da Simona Halep a Serena Williams - un elenco di incertezze nella caccia al numero uno : Non ci sono solo gli Australian Open 2019 in ballo nelle due settimane che stanno per arrivare a Melbourne. Tra le donne, infatti, oltre alla corsa per vincere il primo Slam dell’anno c’è anche quella per riuscire a mettere le mani sulla prima posizione del ranking mondiale, attualmente occupata da Simona Halep. La rumena, che ha chiuso la propria stagione 2018 dopo le tre sconfitte consecutive al primo turno contro Kaia Kanepi ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : Vanni e Travaglia entrano nel tabellone principale - eliminati Sonego e Lorenzi : L’Italia si dimezza nell’ultimo turno delle Qualificazioni degli Australian Open 2019. Dei quattro che scendevano in campo solo due, Luca Vanni e Stefano Travaglia, sono riusciti ad entrare nel tabellone principale del primo Slam dell’anno, mentre sono stati eliminati Lorenzo Sonego e Paolo Lorenzi, rispettivamente testa di serie numero uno e quattro. Inaspettata e bellissima la qualificazione di Luca Vanni, che ritorna a ...

Australian Open 2019 - l’incognita Camila Giorgi. Poche partite nelle gambe per l’azzurra : sarà una mina vagante : Camila Giorgi, in attesa di quel che farà Martina Trevisan nell’incontro delle finali delle qualificazioni a Melbourne (Australia), sarà l’unica rappresentante italiana nel tabellone principale femminile degli Australian Open 2019. L’azzurra inizierà il proprio percorso contro Dalila Jukopovic, 27enne slovena che attualmente occupa il posto 82 nel ranking WTA. Un incontro sulla carta comodo per la 26enne marchigiana che, ...

Australian Open 2019 - sorteggio tabellone femminile : possibile ottavo Halep-Serena Williams - Wozniacki nel terzo turno della Sharapova : sorteggio molto particolare, quello del tabellone femminile degli Australian Open 2019. Dalla Margaret Court Arena sono arrivati dei responsi che rendono piuttosto complicato ogni pronostico da fare per il torneo che comincerà lunedì 14 gennaio e finirà, per le donne, sabato 26. La vincitrice dello scorso anno, Caroline Wozniacki, era presente al sorteggio e ha ricevuto dalla sorte l’accoppiamento con Alison Van Uytvanck (Belgio), forse ...

Australian Open 2019 : nelle qualificazioni Vanni vince il derby contro Giannessi - Moroni eliminato da Jung : Nei primi due incontri delle qualificazioni maschili degli Australian Open 2019 a passare il turno è solo Luca Vanni: l’aretino supera con un 6-4 6-4 più netto di quanto non dica il risultato lo spezzino Alessandro Giannessi. Non ce la fa, invece, un coraggioso Gian Marco Moroni: alla prima esperienza Slam, il romano cede soltanto al tie-break del terzo set contro Jason Jung, che rappresenta Taipei e prevale per 3-6 6-1 7-6(7). Moroni ...

Australian Open 2019 - gli italiani in campo martedì 8 gennaio nelle qualificazioni. Programma - orari e tv : Domani (martedì 8 gennaio) scenderanno in campo sette italiani nelle qualificazioni degli Australian Open 2019. Dalla mezzanotte italiana inizierà la corsa per un posto nel tabellone principale del primo torneo del Grande Slam della stagione. Al maschile vedremo il derby azzurro tra Giannessi e Vanni, poi Arnaboldi affronterà lo spagnolo Martinez, Moroni sfiderà il rappresentante di Taipei Jung, Caruso se la vedrà con il tedesco Otte e Quinzi ...

Australian Open 2019 - gli azzurri nel tabellone delle qualificazioni. In quindici a caccia della prima settimana di Melbourne : Saranno ben quindici gli italiani che andranno a giocarsi una chance di qualificarsi nel tabellone principale del primo torneo del Grande Slam dell’anno, gli Australian Open, a Melbourne. Quattordici di essi, nel corso della prima settimana di tornei del 2019, sono tornati in campo, con il solo Alessandro Giannessi che ha preferito dare direttamente l’appuntamento ai campi della capitale dello stato di Victoria. In cinque si sono ...

Australian Open 2019 - le azzurre nel tabellone delle qualificazioni. Obiettivo main draw molto difficile : Da domani comincia il cammino verso il tabellone principale degli Australian Open. Scattano le qualificazioni del primo Slam dell’anno e nel tabellone femminile sono presenti cinque azzurre: Anastasia Grymalska, Martina Di Giuseppe, Jasmine Paolini, Giulia Gatto-Monticone e Martina Trevisan. Nessuna delle italiane ha una classifica che le permetta di essere testa di serie e dunque le possibilità di qualificarsi per il main draw sono ...

Australian Open 2019 - le azzurre nel tabellone delle qualificazioni. Obiettivo main draw molto difficile : Da domani comincia il cammino verso il tabellone principale degli Australian Open. Scattano le qualificazioni del primo Slam dell’anno e nel tabellone femminile sono presenti cinque azzurre: Anastasia Grymalska, Martina Di Giuseppe, Jasmine Paolini, Giulia Gatto-Monticone e Martina Trevisan. Nessuna delle italiane ha una classifica che le permetta di essere testa di serie e dunque le possibilità di qualificarsi per il main draw sono ...

Australian Open 2019 - gli azzurri nel tabellone delle qualificazioni. In quindici a caccia della prima settimana di Melbourne : Saranno ben quindici gli italiani che andranno a giocarsi una chance di qualificarsi nel tabellone principale del primo torneo del Grande Slam dell’anno, gli Australian Open, a Melbourne. Quattordici di essi, nel corso della prima settimana di tornei del 2019, sono tornati in campo, con il solo Alessandro Giannessi che ha preferito dare direttamente l’appuntamento ai campi della capitale dello stato del Victoria. In cinque si sono ...

Australia. Al via strategia investimenti nel settore dello spazio : Il Ministro dell'Industria, Scienza e Tecnologia, Karen Andrews, ha tuttavia incaricato l'Agenzia spaziale australiana di continuare a impegnarsi con tutti gli Stati e territori e di analizzare le ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : Simona Halep debutta nel forte torneo Premier Australiano. Camila Giorgi presente : Sette delle prime dieci giocatrici del mondo si ritrovano a Sydney per il primo WTA Premier della stagione, che cade nella settimana immediatamente precedente gli Australian Open. Torna a farsi vedere Simona Halep: la rumena, numero uno del mondo, gioca questo torneo per la prima volta dal 2016, anno in cui fu eliminata in semifinale dalla russa Svetlana Kuznetsova. Lungo tutti i primi otto mesi del 2018 la Halep è stata premiata dalla grande ...

L’Australia è già nel 2019 : ecco il meraviglioso spettacolo di Capodanno a Sidney : 1/4 AFP/LaPresse ...

L’Australia è già nel 2019 : ecco il meraviglioso spettacolo di Capodanno a Sidney : La più grande città australiana, Sydney, è entrata nel 2019 con un grande spettacolo di fuochi d’artificio, dando il via alle celebrazioni per l’arrivo del nuovo anno in tutto il mondo. Una quantità record di effetti pirotecnici e fuochi artificiali ha acceso di colore il cielo della città per 12 minuti, sopra gli occhi di 1,5 milioni di spettatori assiepati al porto e nei parchi. La più grande città australiana è entrata nel nuovo ...