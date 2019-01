E' morto a 49 anni Phil Masinga | anche la serie A in lutto

Phil Masinga morto - l'ex calciatore del Bari aveva solo 49 anni : Phil Masinga è morto a soli 49 anni. Il triste annuncio sulla scomparsa dell'ex calciatore è stato fatto dalla nazionale sudafricana attraverso un tweet sulla sua pagina ufficiale. Philemon Masinga , ...

morto Phil Masinga - ex calciatore di Bari e Salernitana in Serie A. Aveva 49 anni : Il calcio piange Philemon Masinga . L'ex calciatore di Bari e Salernitana è infatti morto a soli 49 anni : ad annunciarlo la Federazione calcistica sudafricana. Secondo i media locali, l'ex attaccante ...

È morto a 49 anni Phil Masinga - ex calciatore di Serie A : Fra il 1997 e il 2001 giocò con Bari e Salernitana e fu l'autore del gol che qualificò il Sudafrica ai Mondiali per la prima volta

E’ morto Aldo Rizzo - prestigiosa firma giornalismo italiano. Aveva 85 anni : È morto Aldo Rizzo, giornalista. Aldo Rizzo è stato una delle firme più prestigiose del giornalismo italiano. Editorialista di politica estera della Stampa, di cui ha anche diretto la redazione romana, è stato direttore del Gr1. Lascia la moglie Margherita, le due figlie Benedetta e Alessandra e tre nipoti. Nato nel Salento nel 1933, ha iniziato la carriera politica con la Tribuna e poi nel Resto del Carlino, con Giovanni Spadolini. È stato ...

morto Folco Portinari - pioniere della Rai degli anni '50 e fondatore di Slow Food : E' Morto a 92 anni lo scrittore, saggista, poeta e docente universitario Folco Portinari, pioniere della Rai degli anni '50, studioso di Alessandro Manzoni e della civiltà letteraria dell'Ottocento, ...

morto Folco Portinari - pioniere della Rai degli anni '50 e fondatore di Slow Food : ... scritto in prosa poetica da Folco nel 1987: un documento rivoluzionario, oggi conosciuto in tutto il mondo, che ha contribuito a far prendere coscienza della dignità del proprio lavoro a generazioni ...

Folco Portinari è morto - pioniere della Rai degli anni '50 - fondò Slow Food con Carlo Petrini : E' morto a 92 anni lo scrittore, saggista, poeta e docente universitario Folco Portinari, pioniere della Rai degli anni '50, studioso di Alessandro Manzoni e della civiltà letteraria dell'Ottocento, ...

Alessio - trovato morto a 24 anni in una piscina di un resort : «Annegato» - ma le cause non sono chiare : Un giovane di 24 anni, Alessio Calipari, originario della Bielorussia ma residente a Reggio Calabria, è morto in un resort in Madagascar dove lavorava dallo scorso mese di marzo. Il giovane...

Enzo Erminio Boso morto per infarto a 73 anni. Era uno dei fondatori della Lega : Era stato tra i fondatori della Lega in Trentino, Enzo Erminio Boso, morto improvvisamente nella notte tra il 10 e l'11 gennaio per infarto. Soprannominato "Obelix" per la sua mole e per i baffoni, è stato senatore della Repubblica tra il 1992 e il 1996 nell'undicesima e dodicesima legislatura, poi

Luca - promessa del calcio - morto in campo a 14 anni : “Il Foggia ha un tifoso in paradiso” : Il papà di Luca Campanaro, giovane promessa del calcio morto in campo a 14 anni in seguito allo scontro con un avversario, ha scritto al Foggia calcio, la squadra del cuore del figlio, affinché potessero dedicargli un pensiero: "Sarebbe felicissimo di ricevere un piccolo regalo da parte dei suoi beniamini. Grazie a Luca, hanno un tifoso in più in paradiso".Continua a leggere

morto a 18 anni Hannes Breitenberger : era un talento italiano del biathlon : Si tratta del diciottenne altoatesino Hannes Breitenberger, iscritto alla scuola superiore della Val Gardena e assiduo frequentatore del circuito nazionale. Ancora sconosciute le cause del decesso.Continua a leggere

È morto il giornalista Guido Quaranta - ex cronista parlamentare dell’Espresso; aveva 91 anni : Il 10 gennaio è morto il giornalista Guido Quaranta, storico cronista parlamentare del settimanale L’Espresso. aveva 91 anni. Quaranta era nato a San Francesco al Campo (Torino) il 18 giugno 1927 ed era ricoverato dallo scorso 7 gennaio all’ospedale Gemelli di

Paolo Paoloni morto a 90 anni : era il megadirettore galattico di Fantozzi : Chi non lo ricorda con il suo sorriso beffardo, crudele con i dipendenti come pochi sapevano essere: 'Fantocci... Bombacci... Fantozzi!'. Lui che è passato alla storia cinematografica come il 'Duca ...

morto a Trento a 64 anni il regista Francesco Dal Bosco : Dal 1976 al 1983, in coppia con Varesco, è stato infatti tra i protagonisti della scena teatrale d'avanguardia italiana, realizzando numerosi spettacoli in teatri e gallerie d'arte in Italia e in ...