Brunetta | ' Siamo in recessione e la colpa è quasi esclusivamente di questo governo'

(Di domenica 13 gennaio 2019) Sul suo blog personale 'Free News Online', l’economista ed accademico di Forza Italia, il deputato Renato, ha fatto il punto della situazione, enunciando le sue valutazioni tecniche sia sull'andamento dell'economia italiana, sia sui contenuti della manovra di bilancio targata Movimento 5 Stelle-Lega.: 'L'Italia sta per entrare in' Per l'ex ministro della pubblica amministrazione e per l’innovazione, l'economia italiana starebbe per entrare in una nuova fase die lasarebbedell'attuale maggioranza governativa. Secondo l’economista veneziano, tecnicamente l'Italia dovrebbe ufficialmente entrare inil prossimo 31 gennaio quando verranno pubblicati i dati economici dell’ultimo trimestre del 2018. Per, questi ultimi saranno con assoluta probabilità negativi, visto il crollo drammatico della produzione ...