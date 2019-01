A Torino più di 30mila persone per la Tav

Autostrade - pedaggi più cari : Uncem chiede ai prefetti di Torino e Cuneo un incontro coi sindaci : Uncem ha richiesto ai prefetti di Torino e di Cuneo un incontro con i sindaci nel quale presentare le preoccupazioni per gli aumenti dei pedaggi autostradali, in particolare sulla Torino-Savona e ...

Serie A - Top & Flop fino alla 17esima giornata : Piatek sempre più ‘pistolero’ e Quagliarella eterno - errori di mercato in casa Torino e Milan : Si avvicina la fine dell’anno ed è il momento dei primi bilanci sul campionato di Serie A, in attesa della 18^ giornata del massimo torneo italiano che si preannuncia scoppiettante. La Juventus sta dominando in lungo ed in largo, i bianconeri hanno sempre vinto mentre solo il Genoa è riuscito a strappare un risultato positivo. L’unica squadra in grado di tenere il passo dei bianconeri è sicuramente il Napoli, stagione ...

AppScooter è il moTorino elettrico più tecnologico del mondo : L'elettrico ormai sta prendendo molto piede sul mercato dei motori in tutto il mondo e in Europa. È un'alternativa alle motorizzazioni classiche a combustione e permette di risparmiare sul costo del ...

Raccolta rifiuti più rapida con il progetto del Politecnico di Torino : Città più pulite e in tempi più rapidi? E' quello che tutti si augurano, ma il percorso è difficile. Non per un team di studenti universitari del Politecnico di Torino che ha proposto un progetto ...

Torino è bianconera : Juventus brutta ma inarrestabile - Cristiano Ronaldo sempre più decisivo! : Juventus vittoriosa all’Olimpico contro un buon Torino, a decidere la gara ci ha pensato il più forte di tutti, Cristiano Ronaldo La Juventus ha vinto il derby della Mole contro il Torino, pur giocando una gara non certo all’altezza delle aspettative. E’ stato un derby non certo spettacolare, sporco, ricco di casi da moviola che faranno discutere come l’atterramento di Zaza in area di rigore bianconera. A decidere ...

Juventus - Allegri Torino scoglio più difficile - tirare fuori tutto . Operato Cancelo : Più difficile rinunciare a Chiellini o a Ronaldo? 'Chiellini è un giocatore che è migliorato tantissimo e in questo momento è il miglior difensore al mondo. Ronaldo è il migliore tra gli attaccanti'. ...

Calcio - 16a giornata Serie A 2018-2019 : Atalanta-Lazio e il derby di Torino le sfide più attese - Inzaghi si gioca la panchina contro il Milan : Chiusa la fase a gironi delle coppe europee per le formazioni italiane impegnate, tra domani, sabato 15 dicembre, e martedì 18 dicembre andrà in scena la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Quando restano soltanto quattro partite alla chiusura del girone di andata, la Juventus continua a guidare la classifica con ampio margine sul Napoli secondo. Ancora più indietro le Milanesi e la Lazio, che si contendono la zona ...

Torino-Juventus - Allegri : "Il derby è lo scoglio più difficile da superare" : A chi non rinuncia tra Chiellini e Ronaldo Chiellini è un giocatore che è migliorato tantissimo e in questo momento è il miglior difensore al mondo. Ronaldo è il migliore tra gli attaccanti. Sul ...

Serie A - la 16^ giornata : 4 squadre non possono permettersi passi falsi - le panchine a rischio ed il derby di Torino più importante degli ultimi anni : Si sono da poco concluse le gare valide per la Champions League ed Europa League, nel complesso percorso che può essere considerato deludente per le squadre italiane ma adesso è il momento di pensare subito al campionato, si gioca la 16^ giornata del massimo campionato italiano. La Juventus continua a non sbagliare un colpo mentre il Napoli non ha intenzione di mollare, sembra propria quella di Ancelotti l’unica squadra in grado di ...

L’onda dei No Tav invade Torino : “Siamo più noi delle madamine” : Un po’ di enfasi non guasta mai. Doriana Tassotti, pasionaria No Tav, alle otto di sera dice: «E che dovevamo fare di più? Quando la testa del corteo era già arrivata, la coda stava ancora partendo. Atro che i Sì Tav: eravamo molti più». Ora, non è proprio così, nel senso che quando la testa è arrivata a destinazione la coda era più o meno a metà p...

Torino - studentessa dell'Università scopre la luce più debole che arriva dalle origini dell'universo : Nuova tecnica per analizzare i dati più difficili da interpretare del satellite Fermi che analizza i raggi gamma

Morricone - la leggenda : a Torino la magia delle musiche che hanno reso immortali i film più amati : Settanta milioni di dischi venduti nel mondo, sei nominations agli Accademy Awards, tre Grammy, quattro Golden Globe, un Leone d'Oro, sei Bafta, dieci David di Donatello, undici Nastri d'Argento e ...

Mafia - Pm Torino a Salvini : più cautela : 13.55 Dopo il tweet con cui il vicepremier e ministro dell'Interno Salvini -dopo i complimenti per l'operazione a Palermoannunciava l'arresto di 15 mafiosi nigeriani a Torino, arriva un comunicato del procuratore capo piemontese. "Ci si augura -scrive Spataro- che per il futuro il ministro eviti comunicazioni simili" o "voglia informarsi sulla tempistica al fine di evitare rischi di danni alle indagini in corso". Arrivata "mentre l'operazione ...

Più investimenti - più infrastrutture. Gli imprenditori riuniti oggi a Torino : Nuovo fronte pro-Tav: Confindustria e altre organizzazioni imprenditoriali chiedono al governo di riaprire tutti i cantieri per evitare di perdere i fondi europei -