Torino | la Lega in piazza con i pro Tav - Di Maio | ' Non mi scandalizzo'

Torino - i sì Tav tornano in piazza. Di Maio : "C'è la Lega? Non mi scandalizzo" : Le organizzatrici: "Siamo più di 30mila". Da più parti si invoca il referendum

Pro Tav oggi in piazza a Torino : c'è anche la Lega |Appendino : fanno sorridere | Salvini : "Favorevole" : Ci sarà anche la Lega in piazza a Torino a fianco dei manifestanti in favore della realizzazione della Tav. "fanno sorridere, non rispettano il contratto di governo", attacca la sindaca Chiara Appendino. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini: "Nessuno pretende che il progetto non si tocchi, ma l'Italia vada avanti"

"La Lega fa miseramente campagna elettorale - ma la Tav non si farà" - il senatore M5s Alberto Airola contesta la piazza di Torino : La Lega in piazza con sì Tav? "Liberi di andare, il risultato non cambia: non si farà. Lo so". Il senatore M5s Alberto Airola, torinese, no-Tav per eccellenza, non lascia grandi spazi alla mediazione: "La loro è solo misera campagna elettorale. Sta di fatto che l'Alta velocità Torino-Lione ha spaccato il governo gialloverde, con i 5Stelle che vogliono fermare la grande opera e i parlamentari leghisti che invece ...

Tav e trivelle - maggioranza in ordine sparso. Lega contro gli stop - sabato in piazza a Torino. Referendum? : Il ministro Toninelli annuncia che l'analisi costi-benefici è arrivata ma servirà qualche giorno per il confronto tra alleati. L'ipotesi di bocciatura non piace a Salvini pronto al voto popolare -

