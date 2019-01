Tifoso morto | un video mostra Belardinelli portato via dagli altri tifosi

Luca - promessa del calcio - morto in campo a 14 anni : “Il Foggia ha un Tifoso in paradiso” : Il papà di Luca Campanaro, giovane promessa del calcio morto in campo a 14 anni in seguito allo scontro con un avversario, ha scritto al Foggia calcio, la squadra del cuore del figlio, affinché potessero dedicargli un pensiero: "Sarebbe felicissimo di ricevere un piccolo regalo da parte dei suoi beniamini. Grazie a Luca, hanno un tifoso in più in paradiso".Continua a leggere

Tifoso morto a Milano : nuovi interrogatori a Napoli e sequestri di auto 'attenzionate' : Si tratta di tre automobili con 'ammaccature' che potrebbero essere compatibili con l'investimento di Daniele Belardinelli o frutto dei violenti scontri -

Tifoso morto - salgono a 23 gli indagati per omicidio volontario. Trovate ammaccature su una seconda auto : Tutte le 23 persone identificate negli scontri tra ultras interisti e napoletani del 26 dicembre che hanno provocato la morte del Tifoso del Varese, Daniele Belardinelli, sono indagate per omicidio volontario e rissa aggravata. Un passaggio tecnico deciso nell’ambito dell’inchiesta milanese per svolgere tutti gli accertamenti. Nel frattempo, sulla seconda auto bloccata a Napoli, dopo la Volvo V40, sarebbero state riscontrate ...

Tifoso morto a San Siro - salgono a 23 gli indagati per omicidio : Sono saliti, al momento, a 23 gli indagati per omicidio volontario e rissa aggravata nell'inchiesta milanese sugli scontri tra ultras interisti e napoletani del 26 dicembre che hanno provocato la morte di Daniele Belardinelli. L'ipotesi di omicidio volontario, contestata a tutti e 23 gli identificati, e' un passaggio tecnico per svolgere tutti gli accertamenti. Nel frattempo, sulla seconda auto bloccata a Napoli, sarebbero state riscontrate ...

Tifoso morto - 23 indagati per omicidio : ANSA, - MILANO, 8 GEN - Sono saliti, al momento, a 23 gli indagati per omicidio volontario e rissa aggravata nell'inchiesta milanese sugli scontri tra ultras interisti e napoletani del 26 dicembre che ...

Tifoso interista morto - Piovella resta in carcere. Il gip : “Ostacola le indagini e segue le regole di omertà della curva” : La “scelta” di Marco Piovella di non collaborare “nonostante il dolore mostrato per la morte di Daniele Belardinelli, costituisce un forte ostacolo per l’accertamento di chi ne sia il responsabile”, perché il capo ultras “si è rifiutato anche di dire chi fosse intorno a lui” e “possa aver notato la vettura o le vetture che hanno travolto la vittima”. Per questo il leader dei Boys nerazzurri deve ...

Tifoso morto a San Siro - Piovella “ha seguito regola dell’omertà” : Marco Piovella, uno dei capi della curva nord interista arrestato per gli scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli, "ha seguito la regola dell'omerta' propria" dei gruppi della curva "che ne uscirebbe certamente rafforzata se egli fosse scarcerato provocando ostacoli ancora maggiori all'accertamento della verita'". Lo scrive il gip di Milano Guido Salvini nell'ordinanza con cui ha respinto la richiesta di domiciliari.

Tifoso interista morto - gli indagati sono 8 I 5 tifosi napoletani sulla Volvo V40 e tre ragazzi che viaggiavano su un’altra auto : sono otto gli indagati per omicidio volontario nell’ambito delle indagini sulla morte dell’ultrà del Varese Daniele Belardinelli, investito il 26 dicembre nei pressi dello stadio di San Siro, a Milano, durante gli scontri che hanno preceduto Inter-Napoli. sono 5 tifosi azzurri, tra cui un minorenne, che erano a bordo della Volvo V40 sequestrata dalla magistratura a cui si aggiungono altri tre ragazzi che viaggiavano su una seconda auto del ...

Per il Tifoso morto a Milano trovata una seconda auto. Sono 8 gli indagati : Per tutti l'accusa è omicidio volontario. Cinque tifosi partenopei, tra cui un minorenne, erano a bordo della Volvo sequestrata dalla magistratura milanese, altri tre viaggiavano a bordo di una ...

Tifoso morto - 8 ultras del Napoli indagati : individuata una seconda auto : Sale complessivamente ad otto il numero delle persone indagate a Napoli nell'ambito delle indagini sul decesso di Daniele Belardinelli, il Tifoso del Varese, compagine calcistica gemellata con l'Inter, che è stato brutalmente investito lo scorso 26 dicembre 2018 a Milano durante gli scontri tra ultras e tifoserie organizzate che hanno preceduto la partita Inter-Napoli, valevole per la diciottesima giornata di andata del campionato di Serie A ...

Tifoso morto a San Siro - “trenta - quaranta” persone indagate : Potrebbero essere alcune decine, "trenta, quaranta", le persone indagate a Napoli per la morte dell'ultra' del Varese Daniele Belardinelli fuori da San Siro la sera del 26 dicembre scorso. Lo ha detto l'avvocato Emilio Coppola uscendo dalla Questura di Napoli al termine degli interrogatori cui sono stati sottoposti i quattro tifosi azzurri che erano a bordo della Volvo sequestrata dagli inquirenti. Coppola, che inizialmente era il difensore ...

Tifoso morto per scontri Inter-Napoli - otto indagati per omicidio e rissa : Individuata una seconda auto e il numero degli indagati potrebbe salire. Da Ros collabora e va ai domiciliari

Tifoso morto - si allarga il numero degli indagati. Spunta una seconda auto : Ci sono nuovi sviluppi nelle indagini per la morte di Daniele Belardinelli, ultrà del Varese investito durante gli scontri all’esterno di San Siro prima di Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre. Come riferisce l’Ansa, sono complessivamente otto le persone indagate a Napoli nell’ambito delle indagini sulla morte di Daniele Belardinelli, l’ultra del Varese, squadra gemellata con […] L'articolo Tifoso morto, si allarga ...

Tifoso morto - otto gli indagati per omicidio e rissa. Da Ros ai domiciliari : "Ha fatto nomi degli ultrà nonostante minacce" : Sono indagati i 5 tifosi azzurri, tra cui un minorenne, che erano a bordo della Volvo sequestrata dalla magistratura milanese e altri tre che erano su una seconda auto. Tra le foto mostrate a Da Ros anche quella di Nino Ciccarelli, capo dei 'Viking' della curva nord