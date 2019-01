Strage del bus - la sopravvissuta : 'Che rabbia - la mia bambina a stento riesce a camminare' : POZZUOLI 'È assurdo e intollerabile che sia stato assolto l'ad di Autostrade Giovanni Castellucci, nel processo per la più grande tragedia stradale italiana. Io c'ero su quel pullman e ho visto morire ...

Strage del bus di Avellino : assolto Castellucci l’ad di Autostrade : Castellucci casca in piedi. È arrivata ieri la sentenza per la Strage del viadotto Aqualonga di Monteforte Irpino (Avellino) che il 28 luglio 2013 provocò 40 morti. assolto l’ad di Autostrade, per il quale i pm avevano chiesto una condanna a dieci anni. Dei quindici indagati ne sono stati condannati solo otto, scatenando la rabbia dei parenti delle vittime. Quel maledetto giorno di luglio la comitiva di pellegrini tornava da Pietrelcina a ...