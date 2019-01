huffingtonpost

: Dopo aver spiegato a Gattuso come schierare il Milan, ai Vescovi come guidare la Chiesa, ora Salvini pretende di sp… - matteorenzi : Dopo aver spiegato a Gattuso come schierare il Milan, ai Vescovi come guidare la Chiesa, ora Salvini pretende di sp… - bonzanto : RT @matteorenzi: Dopo aver spiegato a Gattuso come schierare il Milan, ai Vescovi come guidare la Chiesa, ora Salvini pretende di spiegare… - HuffPostItalia : 'Salvini, icona sovranista'. Parola di The Movement -

(Di sabato 12 gennaio 2019) ", un po' come Trump, è divenuto un'in Europa. È uno dei pochissimi che è arrivato al governo, ha dimostrato loro che le cose possono cambiare davvero, che i porti si possono chiudere". Lo dichiara il leader del Partito del popolo belga e fondatore di TheMischaël Modrikamen in un'intervista a Formiche.net."Per i populisti ci sono due vie", sostiene Modrikamen. "La prima è la via austriaca, ovvero un'alleanza con il centrodestra o il centrosinistra. La seconda consiste in un accordo fra populisti di sinistra e di destra. L'Italia è stato il primo Paese europeo a sperimentarla con il contratto fra Cinque Stelle e Lega". L'avvocato belga racconta le origini del progetto, l'incontro con Steve Bannone e descrive l'organizzazione del movimento, "un club dove i partiti possono incontrarsi, discutere un'agenda comune e supportarsi ...