Il commovente addio del Governatore Maurizio Fugatti ad Enzo Erminio Boso

Addio a Federica - mamma di tre figlie. Il commovente addio del marito su Fb : “Abbiamo perso” : L'addio straziante di Michele Palazzesi, ex consigliere comunale di Treia, in provincia di Macerata, alla moglie Federica Branchesi, parrucchiera molto conosciuta in città, strappata via all'affetto dei suoi cari da un male incurabile: "Te ne sei andata in un giorno d'inverno freddo e grigio, tu che amavi il sole e il mare. La battaglia è finita. Abbiamo perso e intorno a noi solo macerie".Continua a leggere

Pau Donés dei Jarabe de Palo - il commovente saluto ai fan : «Addio - ma anche arrivederci» : L'annuncio, riportato anche da Leggo , era giunto qualche mese fa: i Jarabe de Palo , dopo vent'anni di successi a livello internazionale, hanno deciso di interrompere la propria attività musicale . ...

Attaccato da branco di cani in strada - il commovente addio del 96enne all’amico a 4 zampe : Il cane Sandy ha difeso il suo padrone fino all'ultimo impedendo che gli altri cani si avventassero su di lui ma è stato sbranato dagli animali che non gli hanno dato scampo.Continua a leggere

Mauro Corona - il commovente messaggio d’addio al suo cane : “Ciao Roci - mio migliore amico per 16 anni” : “Se n’è andato dopo 16 anni il mio migliore amico, Roci, bastardino dal muso dolce”. Inizia così il commovente messaggio pubblicato su Facebook dallo scrittore Mauro Corona per la scomparsa del suo cagnolino, che ha condiviso con lui 16 anni di vita. Ad accompagnare le sue parole, l’alpinista ha pubblicato anche una foto di molti anni fa, in bianco e nero, li ritrae insieme, il cucciolo tra le braccia del suo “papà” ...

Milan - Paquetà al passo d’addio con il Flamengo : saluto commovente - poi l’annuncio [VIDEO] : Il giovane brasiliano Lucas Paquetà è ormai prossimo a vestire la maglia del Milan. Come dichiarato dallo stesso Gattuso, il classe ’97 sarà a Milano nei prossimi giorni per effettuare alcuni test e conoscere il mondo in cui si troverà a lavorare in futuro. Poi farà rientro in Brasile per qualche giorno e dal 2019 sarà regolarmente a disposizione del club rossonero. Intanto ha disputato l’ultima partita con la maglia ...

Stallone dice addio a Rocky in un commovente post su Instagram. E poi toccherà a Rambo : Sylvester Stallone mette la parola fine alla sua creatura cinematografica: Rocky , il suo alter-ego, il personaggio che lo ho portato alla ribalta mondiale alla fine degli anni Settanta. Stallone, che ...

Gabigol - gol e addio commovente al Santos : 'Grazie a tutti - farò il tifo per voi'. VIDEO : In attesa della trasferta finale contro lo Sport Recife si è chiuso, dunque, il suo secondo ciclo al Santos, quest'ultimo messo in piedi per ripartire dopo le negative esperienze europee. Obiettivo ...

F1 – Il box Ferrari rende omaggio a Raikkonen : il commovente gesto dei meccanici prima dell’addio di Kimi [VIDEO] : Kimi Raikkonen saluta la Ferrari: prima dell’ultima gara del finlandese in rosso il gesto dei meccanici ai box è da brividi Il campionato di F1 termina com’è giusto che sia e cioè con una vittoria di colui che ha dominato questa stagione e che infine ha vinto il titolo mondiale piloti. Lewis Hamilton conquista il primo posto del Gp di Abu Dhabi e si mette alle spalle Sebastian Vettel e Max Verstappen sul circuito di Yas Marina. ...

Elisa Isoardi : commovente addio al gatto Otello. Il gesto di Salvini : Elisa Isoardi dedica un post d’addio al gatto Otello e i fan si commuovono per il gesto di Salvini. La conduttrice della Prova del Cuoco da sempre è un’amante degli animali e ha sempre avuto diversi animali domestici, fra cui un cane e un gatto. Pelo lungo nero e occhi penetranti, il micio Otello ha accompagnato i momenti più importanti nella vita di Elisa Isoardi, ma anche quelli di Matteo Salvini. Il leader della Lega e la ...

Basket femminile - Raffaella Masciadri saluta la Nazionale. La commovente lettera d’addio della capitana : Raffaella Masciadri è pronta per dare l’addio alla Nazionale di Basket. Dopo 191 presenze e 1701 punti segnati (record che si aggiorneranno domani sera in occasione dell’ultima recita), la nostra capitana saluterà la maglia azzurra che ha vestito con onore per ben 17 anni. L’ultima uscita della 38enne sarà la sfida contro la Svezia a La Spezia, l’incontro che vale la qualificazione agli Europei 2019. Alla vigilia del ...

Pedrosa dice addio alla MotoGP - il post di ringraziamento ai fan è commovente : “sarete per sempre nel mio cuore” : Dani Pedrosa ha corso a Valencia l’ultima gara della sua carriera in MotoGP il pilota spagnolo ha voluto rivolgere un dolce messaggio ai fan prima del suo ritiro Sotto il diluvio universale che si è abbattuto su Valencia, Dani Pedrosa ha corso l’ultima gara di MotoGP della sua carriera. Il pilota spagnolo, ha chiuso la gara di Valencia in 5ª posizione, classificandosi 11° alla fine del Motomondiale 2018, l’ultimo della ...