Qualificazioni Australian Open | Vanni e Travaglia entrano in tabellone | delusione per la

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : Martina Trevisan sfiora la vittoria - ma poi si fa rimontare dalla cinese Zhu : Si ferma proprio sul più bello il cammino di Martina Trevisan nelle Qualificazioni degli Australian Open 2019. La toscana si è arresa nel terzo ed ultimo turno alla cinese Lin Zhu, numero 118 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 3-6 7-6 6-1. Restano davvero tanti rimpianti perchè l’azzurra si era trovata avanti di un set e di un break, avendo la possibilità di servire per il match sul 5-3 del secondo. Purtroppo è ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : Vanni e Travaglia entrano nel tabellone principale - eliminati Sonego e Lorenzi : L’Italia si dimezza nell’ultimo turno delle Qualificazioni degli Australian Open 2019. Dei quattro che scendevano in campo solo due, Luca Vanni e Stefano Travaglia, sono riusciti ad entrare nel tabellone principale del primo Slam dell’anno, mentre sono stati eliminati Lorenzo Sonego e Paolo Lorenzi, rispettivamente testa di serie numero uno e quattro. Inaspettata e bellissima la qualificazione di Luca Vanni, che ritorna a ...

Australian Open 2019 - Qualificazioni italiani : programma - orari e tv di venerdì 11 gennaio. Tutti gli azzurri in campo : Saranno cinque gli italiani in campo domani, venerdì 11 gennaio, nel terzo turno delle qualificazioni agli Australian Open 2019. In campo femminile toccherà a Martina Trevisan che affronterà nell’ultimo incontro in programma sul campo 5 la cinese Lin Zhu, testa di serie numero 11. Quattro invece gli uomini impegnati: Luca Vanni apre il campo 7 nella sfida con il giapponese Hiroki Moriya, mentre Lorenzo Sonego affronterà il nipponico ...

Qualificazioni Australian Open 2019 : Martina Trevisan vola al terzo turno - Sharipova battuta in due set : Continua la corsa di Martina Trevisan: la fiorentina accede all’ultimo turno di qualificazione degli Australian Open superando in due set l’uzbeka Sabina Sharipova: 6-3 7-5 il punteggio finale con il quale l’azzurra si guadagna il diritto di sfidare la cinese Lin Zhu per l’ingresso nel tabellone principale. Fin da subito si intuisce che la partita può entrare sui binari della lotta, come testimonia il break ottenuto nel ...

Qualificazioni Australian Open ATP – Poker di successi per gli azzurri : avanzano Vanni - Lorenzi - Sonego e Travaglia : Ben quattro azzurri si giocheranno l’accesso al main draw degli Australian Open nell’ultimo turno di qualificazione Dalle prime luci dell’alba, fino a metà della mattinata italiana, ben 6 azzurri hanno affrontato i loro rispettivi match delle semifinali delle Qualificazioni per il main draw degli Australian Open. Quattro di essi hanno passato il turno, alimentando il sogno di giocarsi l’entrata nel tabellone principale. I successi sono ...

Qualificazioni Australian Open WTA – Martina Trevisan ad un passo dal main draw : Sharipova sconfitta in 2 set : Martina Trevisan supera Sabina Sharipova in due set e accede all’ultimo turno di qualificazione: solo un’avversaria separa l’azzurra dal main draw Manca un solo ostacolo, poi sarà main draw. Martina Trevisan, unica azzurra rimasta ancora in corsa nelle Qualificazioni per gli Australian Open WTA, continua la sua corsa verso il tabellone principale del primo Slam del 2019. La giovane tennista italiana, attualmente numero 187 del ranking ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : poker azzurro al turno decisivo. Sonego domina - bravo Vanni - Lorenzi e Travaglia vincono due battaglie : Saranno quattro gli azzurri che si giocheranno un posto nel tabellone principale degli Australian Open 2019. Lorenzo Sonego, Paolo Lorenzi, Stefano Travaglia e Luca Vanni si sono infatti qualificati per il terzo ed ultimo turno delle Qualificazioni a Melbourne. Sono stati, invece, eliminati Stefano Napolitano e Filippo Baldi. Vittoria molto convincente per Lorenzo Sonego, testa di serie numero uno, che ha dominato contro il giapponese Yuki ...

Australian Open 2019 - Qualificazioni : i risultati degli italiani e i prossimi avversari. Bene Sonego e Lorenzi : Si è completato il primo turno delle qualificazioni degli Australian Open 2019, primo Slam della stagione tennistica. Sul cemento di Melbourne sono rimasti in corsa sette azzurri: sei uomini e una donna. Sonego affronterà l’ostico Sugita, Lorenzi se la dovrà vedere con Paul, Travaglia incrocerà Soeda, Napolitano ci proverà con Fratangelo, Baldi sfiderà Moraing, Vanni battaglierà con Stakhovsky, Trevisan cercherà di tenere alta la bandiera ...

Qualificazioni Australian Open 2019 : Filippo Baldi passa il turno - Federico Gaio sconfitto in rimonta : Diventano sei gli italiani presenti nel secondo turno delle Qualificazioni maschili degli Australian Open 2019. Negli ultimi due match della giornata che vedono coinvolti nostri giocatori, a passare il turno è Filippo Baldi, che supera il tedesco Yannick Maden, mentre Federico Gaio esce sconfitto dalla battaglia in tre set contro l’americano Mitchell Krueger. Baldi gioca una partita nella quale non ha mai particolari problemi: fino al ...

Qualificazioni Australian Open 2019 : Sonego al secondo turno. Giornata positiva per gli azzurri : Dopo Luca Vanni altri cinque tennisti italiani hanno superato il primo turno delle Qualificazioni degli Australian Open , primo Slam del 2019, in programma dal 14 al 27 gennaio sui campi in cemento di ...

Qualificazioni Australian Open ATP – Bene Lorenzi e Sonego : Giustino e Gaio fuori al terzo set : Due successi e due sconfitte per gli azzurri impegnati nei quarti di finale delle Qualificazioni per gli Australian Open ATP: ok Lorenzi e Sonego, ko Giustino e Gaio Sorride a metà l’Italia del tennis maschile impegnata nelle Qualificazioni per gli Australian Open, primo Slam dell’anno. Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego ottengono due importanti vittorie che gli permettono di proseguire la loro corsa a caccia del main draw: il primo supera in ...

Qualificazioni Australian Open – Debacle italiana al primo turno - si salva solo Martina Trevisan : Male le italiane al primo turno di Qualificazioni degli Australian Open, solo Martina Trevisan disputerà le semifinali per l’accesso al tabellone principale In vista degli Australian Open, primo Slam del 2019 in programma dal 14 al 27 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park, si stanno disputando i turni di qualificazione al tabellone principale. Tra i match scesi in campo tra la notte e l’alba italiana ci sono quelli che hanno ...

Qualificazioni Australian Open – Bolelli ko al primo turno - avanzano Travaglia e Napolitano : Simone Bolelli già fuori dagli Australian Open, il tennista azzurro si ferma al primo turno delle Qualificazioni del primo Slam dell’anno In vista degli Australian Open, primo Slam del 2019 in programma dal 14 al 27 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park, si stanno disputando i turni di qualificazione al tabellone principale. Tra i match scesi in campo tra la notte e l’alba italiana ci sono quelli che hanno visto ...