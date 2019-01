In piazza insieme ai Sì Tav Lo strappo della Lega apre un fronte nel governo 

Francesco e Giulia news : i due di nuovo insieme - ma è un messaggio a spiazzare lei : Francesco Monte e Giulia Salemi, le ultimissime sulla coppia Francesco Monte e Giulia Salemi news: le ultimissime di oggi vedono la coppia in procinto di riunirsi! Al momento infatti i due non si vedono da qualche giorno, hanno trascorso il Natale lontani e ognuno con la propria famiglia. I fan, che che ormai conosciamo come […] L'articolo Francesco e Giulia news: i due di nuovo insieme, ma è un messaggio a spiazzare lei proviene da Gossip ...

Napoli - volontari puliscono piazzale Tecchio : 'Insieme per salvaguardare il verde' : Tutti 'in azione per piazzale Tecchio', per la pulizia e per la salvaguardia del verde. Questa la mission delle associazioni Retake Napoli e Premio GreenCare Ets che dalle prime ore di questa mattina ...

Lavoro e sviluppo - il 12 dicembre a Genova Cgil e Uil insieme in piazza : Abbiamo bisogno di decongestionare Genova e di collegare la Liguria al resto d'Europa per rilanciare un'economia allo stremo delle forze". Grandi opere, rilancio del porto e dell'industria, maggiori ...

Sossio e Ursula sono tornati insieme? Il messaggio che spiazza su Instagram : Ursula Bennardo pubblica un messaggio riferito a Sossio Aruta: torneranno insieme? Si prospetta, forse, una notte insonne per Ursula Bennardo. In tarda serata, infatti, ha pubblicato un messaggio per Sossio Aruta e pare di capire che ha molto su cui riflettere. Se seguite le anticipazioni di Uomini e Donne, saprete già che c’è stato un […] L'articolo Sossio e Ursula sono tornati insieme? Il messaggio che spiazza su Instagram proviene ...

piazza Affari in rosso insieme agli altri Eurolistini : Le principali Borse europee terminano la seduta in territorio negativo . Piazza Affari si allinea e lascia sul parterre circa mezzo punto percentuale, pur mostrando un calo meno consistente rispetto ...