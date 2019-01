Gris – Recensione: una dolorosa poesia

hynerd

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Ritengo che per questo titolo sia necessario attuare un approccio diverso rispetto agli standard videoludici. Siamo sempre abituati a tenere in considerazione ogni singolo aspetto che compone il quadro generale di un videogame. Solitamente, la media di tutti questi elementi, in aggiunta alle percezioni emotive differenti in ogni individuo, definisce la riuscita o meno del progetto finito.Ora prestate attenzione… e se al posto di riferirci ad un gioco nel suo immaginario comune, ci riferissimo a qualcosa simile ad una? Ok… sembra molto strano. Eppure, si coglie un’insolita bellezza e fragilità da lasciarsi coinvolgere totalmente, rapiti da ciò che sta accadendo e ciò che deve ancora avvenire.Opera d’arte Sviluppato dal team di Nomada Studio e pubblicato da Devolver Digital, il gioco rilasciato il 13 dicembre 2018 dal titolo, è da riconoscere in assoluto ...