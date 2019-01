Simonetta Columbu a Blogo | Io novizia della tv come Virginia in Che Dio ci aiuti

blogo

(Di giovedì 10 gennaio 2019)Ginevra Alberti è unache approda nel convento di suor Angela per compiere il suo percorso spirituale. Succederanno cose divertenti, ma anche commoventi, profonde e vere. Sono molto felice e grata che mi abbiano affidato un ruolo così importante, ma non per la visibilità, bensì per la storia, veramente forte. Ne sono onorata., 24 anni, cagliaritana, racconta ai microfoni diil personaggio che interpreta nella quinta stagione di Che Dio ci, al via da stasera su Rai1. Per l'attrice, new entry, insieme a Laura Adriani (video intervista),fortunata serie prodotta da Lux Vide, è un vero e proprio debutto sul piccolo schermo: