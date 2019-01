Sea Watch | tensione tra Salvini e Conte | vertice nella notte a Palazzo Chigi

Sea Watch a Malta : migranti in fra otto Paesi - inclusa l'Italia - Salvini : 'Serve un chiarimento' : E' una testimonianza di fallimento dello Stato, la politica non dovrebbe mai essere fatta a spese dei bisognosi. Grazie a tutti quelli che erano con noi in questi giorni", è scritto nella nota. ...

Vertice Conte-Di Maio-Salvini sui migranti : il governo regge - La Chiesa Valdese accoglie i migranti Sea Watch - Salvini soddisfatto : '... : E' terminato dopo circa un'ora e mezzo il Vertice a Palazzo Chigi del premier Giuseppe Conte con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "Manteniamo l'impegno ad accogliere donne bambini senza ...

Sea Watch - Salvini furioso : “Non cambio idea”. Stanotte vertice con Conte e Di Maio : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si dice "molto arrabbiato" per la decisione di Giuseppe Conte di accogliere i migranti di Sea Watch 3 e Sea Eye sbarcati a Malta, ma assicura che il governo non cadrà. Stanotte è previsto un vertice tra Salvini, Conte e Luigi Di Maio per trovare un accordo e allentare la tensione nel governo.Continua a leggere

Sea Watch - tensione tra Salvini e Conte : Alta tensione nel governo. Il ministro dell’Interno da Varsavia: «Spero si siano semplicemente dimenticati le tabelle»

Sea Watch - vertice tra Salvini e Conte : Alta tensione nel governo. Il ministro dell’Interno da Varsavia: «Spero si siano semplicemente dimenticati le tabelle»

Sea Watch - la bomba dal Viminale : "Così potremmo bloccare i migranti in aeroporto" : Aeroporti chiusi per i migranti della Sea Watch. Una ipotesi clamorosa, per ora ventilata solo in via ufficiosa da fonti del Viminale. Secondo un retroscena, dalle parti del Ministero dell'Interno guidato da Matteo Salvini si starebbe prendendo in considerazione la possibilità di bloccare i migranti

Sondaggio Sky Tg24 su Sea Watch e migranti - il trionfo di Matteo Salvini su Conte e Di Maio : Il Sondaggio a caldo sui migranti della Sea Watch fa gioire Matteo Salvini. Quasi in tempo reale, il ministro degli Interni condivide su Facebook il risultato di un Sondaggio di Sky Tg24 tra i suoi telespettatori. "Giusto che l'Italia contribuisca ad accogliere i migranti della Sea Watch?". La rispo

Sea Watch - sbarcati a Malta i 49 migranti. Salvini dice no all'ingresso in Italia : Dopo 19 giorni in mare a bordo delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye, finalmente l'arrivo a terra. Saranno ridistribuiti in otto Paesi europei tra cui l'Italia. Il ministro dell'Interno se la ...

Sea Watch - sbarco a Malta. "Migranti anche in Italia". Ma Salvini : non autorizzo : Accordo europeo: andranno in 8 Paesi, anche in Italia. Il ministro dell'Interno contro gli alleati: "M5s non mi ha avvertito". Braccio di ferro con Conte. Questa sera vertice di chiarimento a Palazzo ...

Sea Watch - si allo sbarco a Malta : i migranti in 8 Paesi - pure in Italia : Dopo 19 giorni si concretizza una soluzione per i 49 migranti a bordo delle due navi Ong. E' il premier di maltese Muscat, stamattina, a dare l'annuncio: lo sbarco dalle due navi è questione di ore -

Sea Watch - Orlando : 'Decisione di Malta è schiaffo a Italia e Ue. Salvini detta la linea del governo' : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando definisce una 'vergogna Italiana' la vicenda che ha avuto come protagoniste le navi Ong Sea Watch e Sea Eye...

Sea Watch sbarcati 49 migranti - FOTOAndranno in otto Paesi - Italia compresa : Malta trasferirà i migranti delle due navi sulle proprie imbarcazioni e poi verranno redistribuiti tra otto Stati. "L'Italia ne prenderà alcuni" dice Battelli (M5s). Il vicepremier leghista accusa gli alleati: "Le scelte si condividono e le riunioni sifanno prima non dopo". Tajani: "Conte batte Salvini"