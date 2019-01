Salvini | Raggi lavori meglio per Roma | città merita di più

La Raggi ci vuole spazzini - Salvini ci vuole poliziotti : è l’Italia gialloverde - ma sembra l’Ikea : Dall'articolo di Lia Celi su Linkiesta«Piantiamola con queste nostalgie! Oltre che incivile è inutile. Arrangiatevi!» urla Totò affacciato alla finestra dell'ex casa chiusa in cui era andato ad abitare, rivolgendosi ai militari arrapati che continuavano a suonare al portone. E' la scena più famosa del vecchio film di Mauro Bolognini, che raccontava un cambiamento epocale: la chiusura dei bordelli. Lo stesso grido ...

Migrante a bordo della Sea Watch 3 si tuffa in mare per raggiungere Malta. Continua lo scontro De Magistris - Salvini : Sea Watch 3, giorno 14. Uno dei migranti a bordo della nave con 32 persone si è gettato in mare, nel tentativo di raggiungere le coste di Malta, lontane circa un chilometro. L'uomo, dopo essersi tuffato dalla poppa dell'imbarcazione, è stato prontamente riportato a bordo dai membri dell'equipaggio.Acqua, riso e regali per i bimbi - Intanto Sea Watch e Mediterranea, nell'ambito dell'Alleanza United4Med, hanno annunciato l'invio di ...

Di Maio raggira Salvini : sul reddito agli stranieri nega persino l'evidenza : La 'volontà politica' del governo è erogare, quindi, il beneficio esclusivamente agli italiani. Per questo, fonti qualificate M5s sostengono che dall'ultima bozza verrà eliminata la possibilità che ...

Manovra. Dietrofront di Salvini e Di Maio - raggiunto l'accordo con l'Ue : E' stato raggiunto l'accordo tra il governo italiano e la commissione europea sulla Manovra. E' quanto si apprende da fonti del ministero dell'Economia. l'accordo, riferiscono le stesse fonti, per ora è 'solo informale' e verrà ufficializzato solo domani, dopo il via libera di Bruxelles. Fonti del ministero hanno inoltre precisato che si ...

Vittorio Feltri contro Matteo Salvini : 'Deruba i giornali e foraggi la Rai. Noi chiuderemo - voi invece...' : Perché il baraccone romano è esentato dal competere sul mercato, e viene foraggiato dalla politica, mentre noi pennaioli siamo costretti a tirare la lingua per terra? È questo il vostro cambiamento? ...

Maria Elena Boschi al forum nella redazione di Leggo : "Alle primarie non voto Zingaretti". "Salvini fascista? No - ma prenda distanze". "Di Maio ha scaricato suo padre". "La Raggi a Roma non ha lasciato traccia" : Maria Elena Boschi, già ministro per le riforme durante il governo Renzi, e sottosegretario con l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni, è stata oggi ospite della redazione di...

Maria Elena Boschi a tutto campo durante il forum nella redazione di Leggo. Da Nicola Zingaretti e le primarie del Pd a Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Senza dimenticare Virginia Raggi : Maria Elena Boschi, già ministro per le riforme durante il governo Renzi, e sottosegretario con l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni, è stata oggi ospite della redazione di...

'Salvini? Un raggio di buon senso non fa tornare la crescita' : Roma . Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha detto che il governo sta recuperando "buonsenso" dopo un confronto domenicale al ministero dell'Interno con il vicepremier Matteo Salvini che ...

“Salvini? Un raggio di buon senso non fa tornare la crescita” : Roma. Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha detto che il governo sta recuperando “buonsenso” dopo un confronto domenicale al ministero dell'Interno con il vicepremier Matteo Salvini che ha rassicurato la sua e altre associazioni datoriali (rappresentanti 3 milioni di aziende con 13 milio

Matteo Salvini - agguato su Raitre : cosa va in onda questa sera - killeraggio contro la Lega? : Nel mirino di Report ci tornano Matteo Salvini e la Lega . A poche ore dalla grande manifestazione di piazza, la trasmissione di Raitre fondata da Milena Gabanelli e guidata ora da Sigfrido Ranucci ...

Mafia - smantellata a Palermo la nuova 'cupola' - Salvini raggiante - : Palermo, 4 dic., askanews, - Maxioperazione antiMafia stamani a Palermo, dove la Direzione Distrettuale AntiMafia ha disposto il fermo di 46 persone sospettate di aver fatto parte di Cosa nostra. I ...

Sicurezza - De Magistris 'Disobbedienza contro una legge che incoraggia la caccia ai migranti'. Salvini 'Pensi alla sua città' : Vogliamo costruire un'alternativa dal basso, ci rivolgiamo al Paese reale, ai militanti della politica onesta, agli amministratori locali, a movimenti, reti civiche, comitati'. E con De Magistris che ...

Salvini : 'Meloni prossimo sindaco di Roma? Per ora aiuto Raggi' : 'Per il momento sono impegnato ad aiutare l'attuale sindaco di Roma a riportare un po' di ordine nei quartieri della Capitale. Non mi sto ponendo il problema delle prossime elezioni comunali...'. Così ...

**Roma : Salvini - Meloni prossimo sindaco? Per ora aiuto Raggi** : Roma, 25 nov. (AdnKronos) - "Per il momento sono impegnato ad aiutare l'attuale sindaco di Roma a riportare un po' di ordine nei quartieri della Capitale. Non mi sto ponendo il problema delle prossime elezioni comunali...". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, risponde all'Adn