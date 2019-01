Parigi | nella bufera Safran

Francia : si aggrava il bilancio dell’incendio nella periferia di Parigi - 4 morti : Si è aggrava to il bilancio dell’incendio divampato ieri sera un’abitazione nella periferia di Parigi , a Bobigny. Forti citate da Le Figaro riportano 4 vittime: in precedenza si era parlato di 3 vittime, 2 bambine e una ragazza. L'articolo Francia : si aggrava il bilancio dell’incendio nella periferia di Parigi , 4 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Gilet gialli - nella Parigi blindata la protesta resta ma con molti meno manifestanti : Massima allerta e intensificazione dei controlli . Anche in treno e metropolitana. Con perquisizioni di automobili e persone, prima delle manifestazioni, e il dispiegamento di unità mobili di agenti ...

Gilet gialli - Parigi chiede a Trump di non immischiarsi nella politica interna : "Non ci occupiamo della politica interna americana e vogliamo che sia reciproco". Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, in merito ai tweet di sabato del presidente ...