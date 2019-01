Mercato | Icardi e Higuain agitano Inter e Milan | la Samp riabbraccia Gabbiadini

CalcioMercato Inter - Icardi : 'Felice di Wanda. Curerà lei i miei interessi fino a fine carriera' : Mauro Icardi non fa marcia indietro: il suo agente non cambierà . Questo è quanto comunicato dallo stesso capitano dell'Inter che, sui suoi profili social all'indomani delle parole di Wanda Nara sul ...

CalcioMercato Juventus - Icardi lontano dal rinnovo : Allegri vorrebbe il bomber (RUMORS) : Arrivano sorprendenti indiscrezioni dall'Argentina per quanto riguarda Mauro Icardi. Stando a quanto riporta "Tyc Sports", infatti, l'attaccante sudamericano non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare con l'Inter. Wanda Nara, che cura gli interessi del giocatore, ha dichiarato che Icardi e l'Inter sarebbero molto lontani dall'accordo. Stando alla stampa argentina, sull'attaccante sarebbe molto forte l'interesse del Chelsea e del Real Madrid, ma ...

CALCIOMercato INTER / Ultime notizie - rinnovo Icardi : i nerazzurri vogliono trattare senza Wanda Nara : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: azione di disturbo alla Juventus su Cristian Romero, l'agente di Emerson Palmieri chiude al momento le porte.

Il calcioMercato oggi – Il caso Icardi e la bomba sul Milan : Il calciomercato oggi – Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato di Serie A, nel dettaglio sono tante le squadre in grado di rinforzarsi in vista della seconda parte, nelle ultime ore trattative molto importanti. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Parma si è offerto come possibile destinazione per l’attaccante Marko Pjaca, stagione fino al momento deludente con la maglia della Fiorentina ed alla ricerca ...

Inter-Icardi - è rottura : le parole di Wanda Nara aprono scenari di Mercato : “Al momento attuale il rinnovo di Icardi con l’Inter e’ molto lontano dal concretizzarsi. Ci sono club molti importanti interessati a Mauro e per questo siamo molto lontani da un accordo”. Sono le importanti dichiarazioni rilasciate ad ‘As’ da Wanda Nara, moglie e agente del centravanti argentino dell’Inter che conferma sempre di più un possibile addio. “Le cifre di cui si e’ parlato in ...

CalcioMercato Inter/ Ultime notizie - Icardi shock : l'attaccante avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto : Calciomercato Inter, Ultime notizie: i nerazzurri potrebbero buttarsi subito su Andersen della Sampdoria, in porta si valuta Jean del San Paolo.

CalcioMercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 7 gennaio in DIRETTA : Icardi vicino al rinnovo - Napoli su Lazzari : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, lunedì 7 gennaio. Anche se non si sono ancora registrati botti, le operazioni minori e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico anche nella giornata odierna. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento ...

CalcioMercato Inter - il rinnovo di Icardi si complica : getty Calciomercato Inter: il rinnovo di Icardi si complica per le richieste di Wanda Secondo il Corriere dello Sport, attualmente Mauro Icardi guadagna 4,9 milioni più un bonus pari al 10% - cioè ...

CalcioMercato Inter - Marotta diviso tra rinnovo di Icardi e sogno Modric : Calciomercato Inter – In questi giorni in casa Inter non si fa che parlare del rinnovo di Mauro Icardi. Ma Beppe Marotta non sta pensando solamente al nuovo contratto dell’attaccante e capitano dell’Inter, ma anche di un nuovo acquisto, vale a dire di un “vecchio” nome mai passato di moda: Luka Modric. Il centrocampista croato […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta diviso tra rinnovo di Icardi e sogno ...

Dalle frecciatine al rinnovo di Icardi : Marotta studia il Mercato dell’Inter - sacrifica un big e sogna Modric! : Dopo il botta e risposta con Wanda Nara, Marotta lavora al rinnovo di Mauro Icardi: il nuovo ad dell’Inter studia le mosse per il prossimo mercato “Di contratti da rivedere in una società ce ne sono tanti: di solito si fa a gennaio e anche nell’Inter sarà così”, con queste parole Beppe Marotta ha gettato acqua sul fuoco delle polemiche legate al botta e risposta dei giorni scorsi con Wanda Nara in merito al rinnovo di ...

Inter - Marotta va al Mercato : rinnovo Icardi e la porta Modric : Tre partite per chiudere l'anno, 270 minuti e spiccioli prima di sedersi, discutere, firmare. In campo l'Inter punta Chievo, Napoli ed Empoli per rafforzare il terzo posto e ridurre la distanza dal ...

Inter - Ausilio a Wanda Nara : 'Icardi mai alla Juve - rinnovo non si fa sui social. Mercato? A giugno cambieranno le cose' : Dopo le dichiarazioni di Wanda Nara sul rinnovo di Icardi con l' Inter , è arrivata la replica del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio . A margine del premio Manager Sportivo dell'anno 2018, ...

Inter - Marotta prende in mano il Mercato : “rinnovo Icardi? Ho letto il tweet di Wanda…” : L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato del rinnovo di contratto di Mauro Icardi “Icardi è il nostro capitano, un ottimo giocatore e a lui va il massimo del rispetto. Ho letto il tweet di Wanda Nara, ma sono appena arrivato“. L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, si esprime così sul rinnovo di contratto del capitano ...

CalcioMercato - Icardi a un passo dal rinnovo del contratto : – il tweet di Wanda : rinnovo contratto Icardi – Dopo una settimana decisamente complicata arrivano finalmente buone notizie in casa Inter. A tranquillizzare tifosi e squadra, dopo il ko nel Derby d’Italia contro la Juventus e dopo la brutta eliminazione patita in Champions League, ci pensa il procuratore, nonché consorte di Mauro Icardi Wanda Nara. Vediamo perché. Il nuovo contratto […] L'articolo Calciomercato, Icardi a un passo dal rinnovo del ...