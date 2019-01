Meteo : depressione nel Tirreno - in arrivo forti nevicate al sud a quote basse : Il maltempo sta entrando nel vivo : l'aria fredda di origine artica giunta sull'Italia sta scavando una nuova bassa pressione nel mar Tirreno (dopo la prima formatasi stamattina e già sfuggita via)...

In arrivo nevicate a bassa quota vi diciamo dove e quanto nevicherà : Roma - Un nuovo fronte freddo ha raggiunto in queste ore l'Italia e come sempre accade quando le correnti arrivano da nord, le Alpi stanno facendo da barriera costringendo il flusso ad aggirare l'ostacolo da est e da ovest. Sicché avremo instabilità su due fronti, uno attivo sulla Sardegna e l'altro attivo sulle regioni del medio basso Adriatico e il Sud in genere. Ancora nulla di fatto per le regioni settentrionali e ...

Meteo Sicilia : il freddo artico in arrivo anche sull'Isola - previste nevicate fino a bassissima quota : La massa d'aria fredda che in queste ore sta raggiungendo la penisola e fra domani e Sabato investirà le regioni adriatiche e il Sud determinando maltempo e nevicate, non risparmierà nemmeno la...

Allerta meteo Puglia : gelo e forti nevicate in arrivo - neve anche verso Bari - Taranto e Lecce : Una mattinata apparentemente calma, soleggiata e non molto fredda in Puglia quest'oggi : sicuramente la situazione attuale potrebbe trarre in inganno molti di noi visto che il tempo è destinato a...

Meteo : in arrivo gelo e nevicate fino in pianura al centro-sud : Ve ne abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi e ormai siamo giunti a poche ore dal primo importante peggioramento di stampo invernale che inaugurerà questo 2019. Nel corso dei prossimi giorni,...

Meteo : irruzione artica in arrivo - maltempo e locali nevicate a breve al sud : Il 2018 è pronto a salutarci con una discreta ondata di freddo di stampo artico, sicuramente non gelida ma comunque in grado di portare maltempo e locali nevicate sino in collina. La perturbazione,...

Meteo Campania - in arrivo il gelo artico con possibili nevicate a Capodanno : Meteo Campania - Negli ultimi giorni importanti movimenti a scala emisferica stanno coinvolgendo le regioni polari e, con l'inizio del nuovo anno, le ripercussioni si faranno sentire fin sull'Italia, ...

Meteo : estese nevicate in arrivo su tutta l'Europa dell'est - prende forma il "serbatoio freddo" : Col solstizio d'inverno atteso stasera alle 23.23 italiane (ve ne abbiamo parlato qui), inizierà ufficialmente la stagione fredda in tutto l'emisfero boreale. Meteorologicamente parlando, invece,...