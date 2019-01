CES 2019 | il parcheggio autonomo di Clarion presentato a Las Vegas

Biglietti in prevendita per i nuovi concerti di FranCESco De Gregori nel 2019 al via da Torino : I nuovi concerti di Francesco De Gregori arricchiscono il calendario di live che il Principe terrà in estate, dopo la lunga e particolare residency al Teatro Garbatella di Roma tra febbraio e marzo. Le nuove date inserite in calendario sono annunciate per il 9 luglio a Nichelino allo Stupinigi Sonic Park e il 10 luglio a Marostica in Piazza Castello. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne a partire dalle 11 del 10 gennaio, mentre i ...

Sanremo 2019 - la scenografia è di FranCESca Montinaro : UPDATE - 9 GENNAIO 2019: Francesca Montinaro è la scenografa di Sanremo 2019. Le indiscrezioni hanno trovato conferma nella conferenza stampa di presentazione che si è svolta oggi a Sanremo. ******* prosegui la letturaSanremo 2019, la scenografia è di Francesca Montinaro pubblicato su TVBlog.it 09 gennaio 2019 12:50.

Lo smartphone HiSense U30 con display perforato - Snapdragon 675 e fotocamera da 48 megapixel è presente al CES 2019 : HiSense, noto marchio cinese, ha presentato lo smartphone HiSense U30 al CES 2019 di Las Vegas. Lo smartphone è dotato di un display a perforazione ed è il primo in assoluto a essere equipaggiato con il chipset Qualcomm Snapdragon 675, inoltre è dotato della fotocamera Samsung da 48 megapixel. L'articolo Lo smartphone HiSense U30 con display perforato, Snapdragon 675 e fotocamera da 48 megapixel è presente al CES 2019 proviene da TuttoAndroid.

MSI al CES 2019 svela i laptop da gaming dotati di Nvidia GeForce RTX e il PS63 Modern : ... già ampiamente riconosciuta dai giocatori e da diversi team di eSport nel mondo." , ha dichiarato Charles Chiang, nuovo CEO di MSI, che ha aggiunto: "Siamo davvero lieti dei numerosi award per l'...

CES 2019 : Lenovo annuncia una gamma di nuovi prodotti studiati per liberare il potenziale dell'utente : Il nuovo Yoga S940 è inoltre il primo laptop al mondo a presentare un vetro curvo Contour Glass che si avvolge attorno alla cornice del display, riducendone ancora di più lo spessore. Lenovo Yoga ...

Jabra porta al CES 2019 tutto il suo know-how nel settore audio : 150 anni di innovazione e leadership nel mercato audio proiettati verso nuovi livelli Annuncio delle cuffie Elite 85h: progettate con tecnologia SmartSound e Intelligenza Artificiale per ambienti audio adattivi Accesso Hands-Free alla “parola sveglia” di Amazon Alexa Jabra Move: aggiornamento di stile per le cuffie wireless leader nella categoria di costo inferiore ai 100 dollari CES, 7 gennaio 2019 – Al Consumer Electronics Show di Las ...

CES 2019 - quando la tecnologia imperversa. Ecco tutte le novità : Poco dopo le 9 del mattino, il traffico di Las Vegas, generalmente sonnecchioso a quest’ora, sembra impazzito. La capitale del gioco e del vizio, fino al prossimo 11 gennaio, lo sarà anche della tecnologia. Il Consumer Electronics Show, il CES, la più grande manifestazione al mondo di elettronica di consumo ha aperto i battenti. Sono oltre 4.500 le aziende provenienti da tutti i paesi del mondo che in queste ore stanno presentando i risultati ...

CES 2019 : Lenovo annuncia una gamma di nuovi prodotti studiati per liberare il potenziale dell'utente : Nell'ambito di CES 2019, Lenovo ha annunciato oggi un nuovo gruppo di dispositivi intelligenti che vanno ad arricchire il portfolio di prodotti dell'azienda. Si tratta di prodotti progettati per trasformare e migliorare il modo in cui le persone vivono, lavorano e si divertono. Grazie alla potenza della sua "smart technology", per mezzo dell'IoT e dell'AI, la più recenti innovazioni di Lenovo liberano le potenzialità umane, consentendo agli ...

MSI al CES 2019 svela i laptop da gaming dotati di Nvidia GeForce RTX e il PS63 Modern : MSI, una delle aziende leader nelle soluzioni hardware per il gaming, presenta a CES 2019 diversi nuovi laptop, tra cui il modello GS75 Stealth con la nuovissima GPU Nvidia GeForce RTX e PS63 Modern Prestige, una nuova proposta per professionisti e content creator. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale."La nostra line-up di gaming laptop dotati di tutte le tecnologie più avanzate ribadisce ancora una volta la nostra posizione di leader di ...

CES 2019 : Lg e Microsoft uniscono le forze per accelerare rivoluzione automotive : Lg Electronics, Lg, e Microsoft hanno scelto le luci del Consumer Electronics Show, Ces,, il grande show dell'elettronica al consumo che chiue i battenti l'11 gennaio, per presentare l'ultimo accordo ...

Nuova sbirciatina allo smartphone pieghevole Samsung al CES 2019 : la volta buona? : Lo smartphone pieghevole Samsung è di scena al CES 2019, non certo in un evento pubblico ma piuttosto in qualche meeting privato o comunque destinato a pochi eletti, in una sorta di anteprima della tecnologia che verrà, pensata per partner, produttori di cover e accessori e pochi altri. La notizia giunge dalla fonte asiatica TheInvestor: il device rivoluzionario sarebbe già stato mostrato, lasciando senza parole non pochi spettatori hi-tech: ...

CES 2019 - la sfida per l'auto del futuro è l'intrattenimento : Las Vegas, 9 gen., askanews, - Nella macchina del futuro guidare sarà il vero optional. Un futuro non troppo lontano a giudicare dalle novità presentate al Consumer electronics show di Las Vegas dove ...

CES 2019 : ecco i pc portatili del 2019 che sfidano Apple : E’ in corso a Las Vegas il Consumer Electronics Show (CES), la più importante fiera dell’elettronica di consumo: tra le tante innovazioni in mostra, anche alcuni dei portatili pronti a sfidare i MacBook di Apple. Samsung, Lenovo, Asus, Huawei puntano su leggerezza e potenza per conquistare il mercato quest’anno. Ad esempio, Samsung presenta il Notebook 9 Pro, potente ed elegante con corpo in alluminio e 14 ore di autonomia ...