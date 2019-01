A Peterhansel la 3ª tappa della Dakar

Dakar - Tappa 3 - Vittoria e leadership per Peterhansel : Stephane Peterhansel ha vinto la terza Tappa della Dakar che ha portato la carovana da San Juan de Marcona fino ad Arequipa, in un percorso totale di 467 chilometri, con una speciale lunga 331. Il francese del X-Raid Mini JCW team è riuscito a dare un colpo di spugna allopaca prestazione di ieri, vincendo la Tappa odierna e prendendo un discreto vantaggio sulla Toyota di Nasser Al-Attiyah, che ha chiuso secondo. "Questa è stata una bella ...

Dakar 2019 – La terza tappa va a Peterhansel : problemi per Sainz : Peterhansel si aggiudica la terza tappa della Dakar 2019: problemi per campione uscente Sainz Il francese Stephane Peterhansel vince la terza tappa della Dakar, la San Juan de Marcona-Arequipa di 779 km, precedendo su Mini al traguardo Nasser Al Attiyah (Toyota), +3’26”, terzo a +11’47” il polacco Jakub Przygonski. In classifica generale vede ora in testa il qatariota Al Attiyah con 6’48” di vantaggio ...