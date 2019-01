L' Inter punta Herrera | dopo Godin possibile altro colpo a parametro zero RUMORS

CALCIOMERCATO Inter / Ultime notizie : Candreva ai saluti - il West Ham lo vuole ma spunta il Fenerbahçe : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: in mezzo al campo si punta sul parametro zero Hector Herrera, ma anche sul costoso Nicolò Barella.

CALCIOMERCATO Inter / Ultime notizie - si punta Lucas Ribeiro : possibile un prestito al Chievo : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: in mezzo al campo si punta sul parametro zero Hector Herrera, ma anche sul costoso Nicolò Barella.

Calciomercato Inter - affari a costo zero : dopo Godin - Marotta punta Martial e Mangala : Come si risponde ai grandi club pieni di top player che dominano in Europa? Semplice, soffinadoglieli a fine contratto, quando il loro ciclo è terminato o vogliono sperimentare nuove realtà calcistiche. È la strategia adottata - da tempo, ormai - dai maggior club italiani che puntano a profili Inter

Calciomercato : l'Inter punta su Benassi per giugno - l'ex piace molto (RUMORS) : Con l'apertura del mercato di riparazione, l'Inter comincia a guardarsi intorno, anche in vista della prossima stagione. Proprio a giugno infatti, probabilmente, potrebbero esserci le possibili partenze di Candreva o di Gagliardini, che potrebbero anche essere utilizzati come pedine di scambio per portare a Milano un giocatore particolarmente seguito di recente dal club milanese: il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi. Inter su ...

Inter - Miranda ai saluti. Su Gabigol spunta il West Ham : MILANO - In attesa di trovare la sistemazione giusta per Miranda, Galatasaray?,, l'Inter lavora sul fronte Gabigol, che come noto, non rientra nei piani tecnici di Luciano Spalletti. L'allenatore dell'...

Inter - Spalletti all'ultima spiaggia neroazzurra : a cosa è costretto a puntare - voto 7 : Quattro ko in un girone sono troppi per puntare al massimo, ma non ingannino: l' Inter è migliorata. È più squadra e ha moltiplicato i modi di vincere. Nessuno è peggiorato (a parte Perisic fermo nelle sue contraddizioni), vedi Joao Mario, oppure Icardi: 8 reti in meno, ma una caratura ormai mondial

Trincao-Juventus - spunta anche l’Inter : cifre e dettagli : TRINCAO JUVENTUS- La Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Trincao attaccante dello Sporting Braga, giovane promessa del calcio portoghese. Centravanti moderno e letale: fisico statuario, velocità, progressione, carisma e senso del gol da top player. Paratici avrebbe già inoltrato un’offerta da circa 12 milioni di euro, offerte respinta indietro al mittente da parte […] L'articolo Trincao-Juventus, spunta anche l’Inter: ...

Empoli-Inter : dove vedere la diretta tv streaming - Icardi per puntare al secondo posto : Empoli-Inter in diretta tv e streaming: telecronisti Empoli-Inter sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno , satellite, digitale terrestre e fibra, e Sky Sport 256 , satellite e fibra, . ...

L'assalto degli ultrà Interisti con spranghe e bastoni ai bus napoletani : spunta un nuovo video. I pm : "È stato un combattimento" : Scene da una guerriglia. Tre minuti di scontri in mezzo alla strada a Milano: centinaia di ultrà che si affrontano con mazze, bastoni, bottiglie, fumogeni, cinghie, lanciandosi oggetti e cassonetti della spazzatura. Da una parte i napoletani arrivati a San Siro coi van (bloccati in mezzo alla carreggiata) e dall'altra gli interisti affiancati da ultrà gemellati di Varese e Nizza, autori dell'agguato ai tifosi ospiti. Gli incidenti ...

