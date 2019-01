Il 2019 potrebbe essere l’anno della privacy e occhio a quel che sarà il 2020

Justin Bieber : il 2019 potrebbe essere l’anno di uscita del nuovo album! Ecco l’indizio : Finger crossed The post Justin Bieber: il 2019 potrebbe essere l’anno di uscita del nuovo album! Ecco l’indizio appeared first on News Mtv Italia.

Fed non alzerà i tassi nel 2019. Anzi - potrebbe tagliarli : Nessun rialzo dei tassi. Anzi. Il 2019 potrebbe segnare un cambio repentino di programma nella politica monetaria della Fed con alcuni analisti che non escludono un taglio del costo del denaro. Il mese scorso la banca centrale Usa aveva detto di prevedere due strette. Stando ai future sui Fed ...

Simona Ventura - addio Mediaset : chi potrebbe condurre Temptation Island Vip 2019 : FUNWEEK.IT - Nelle ultime settimane Simona Ventura ha vissuto importanti cambiamenti a livello personale - con la rottura dopo 6 anni insieme da Gerò Carraro - e professionale: da pochissimo infatti è ...

Il 2019 potrebbe essere l'anno dell'esodo degli statali : più di duecentomila in uscita : Il 2019 potrebbe essere per i lavoratori statali l'anno del grande esodo. L'età media degli impiegati della pubblica amministrazione italiana è decisamente elevata, 52 anni per l'esattezza. Secondo le stime del governo Gentiloni nel triennio 2019-2021 sarebbero ben 450 mila i dipendenti pubblici che raggiungerebbero i requisiti per il pensionamento....Continua a leggere

Una Vita - trama del 2 gennaio 2019 : Diego e Blanca si baciano - Elvira potrebbe essere viva : Appuntamento con le anticipazioni della soap Una Vita riguardanti la puntata di mercoledì 2 gennaio 2019, che andrà in onda a partire dalle 13,40 su canale 5. Dopo l'appuntamento serale di Capodanno su rete 4, la soap opera ideata da Aurora Guerra torna dunque sulla rete ammiraglia di Mediaset e dove vedremo che Samuel si allontanerà momentaneamente da Acacias per incontrare un cliente, lasciando soli Blanca e il fratello Diego, i quali non ...

Samsung potrebbe lanciare le sue Smart Sports Shoes al CES 2019 : Samsung potrebbe sfruttare i riflettori dell'imminente CES 2019 per presentare le sue nuove Smart Sports Shoes brevettate qualche mese fa. L'articolo Samsung potrebbe lanciare le sue Smart Sports Shoes al CES 2019 proviene da TuttoAndroid.

Polonia : analisti - crescita economica potrebbe subire brusco rallentamento nel 2019 : Il quotidiano ha aggiunto che uno dei motivi di questa flessione è da ricondursi al fatto che anche la crescita dell'economia dell'Unione europea "sta perdendo slancio", il che potrebbe influenzare l'...

Il 2019 potrebbe segnare una svolta per la ricerca : Seppure nella legge di bilancio del 2019 restino molti interrogativi sull'entità degli stanziamenti per ricerca e università per l'incognita degli accantonamenti e per il blocco del turnover, il mondo ...

Sanremo 2019 : fra gli ospiti potrebbe esserci Ligabue : Il Festival di Sanremo 2019 è ormai alle porte. Le due serate di Sanremo Giovani, andate in onda la scorsa settimana e condotte da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, hanno mostrato la lista dei big che si esibiranno nella kermesse che avrà ancora una volta alla direzione artistica Claudio Baglioni. Da Loredana Bertè, al duetto tra Patty Pravo e Briga, fino alle novità come Achille Lauro e Motta ed al ritorno de Il Volo, Anna Tatangelo, Simone ...

Clima : il 2019 potrebbe essere l’anno più caldo mai registrato a causa di “El Niño” aggravato dal riscaldamento globale : I Climatologi avvisano che il 2019 potrebbe essere l’anno più caldo mai registrato a causa di un possibile evento di El Niño aggravato dal riscaldamento globale causato dall’uomo. C’è una possibilità del 90% che El Niño si formi e continui per l’inverno 2018-2019 nell’emisfero nord e una possibilità del 60% che continui in primavera, secondo il Climate Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). El Niño fa ...

X-Men e Fantastici 4 - Marvel potrebbe lavorarci già nel 2019 : L’accordo di fusione fra Disney e Fox, uno dei più ingenti nella storia della cinematografia degli ultimi decenni, dovrebbe chiudersi ufficialmente nel gennaio 2019. Questo porterà alla concentrazione all’interno della casa di Topolino di innumerevoli properties filmiche e televisive, ma da mesi gli occhi sono puntati soprattutto su alcuni diritti in particolare. Si tratta cioè della possibilità di portare al cinema i personaggi di ...

Death Stranding : un misterioso messaggio di Hideo Kojima potrebbe suggerire un lancio nel 2019 : L'attesissimo titolo di Hideo Kojima, Death Stranding, è ancora in grandissima parte avvolto dal mistero, finestra di lancio inclusa.Come riporta Twinfinite infatti, la domanda sempre più ricorrente è quando uscirà Death Stranding, e ad aumentare il mistero ci si mette anche Kojima con i suoi criptici messaggi: "Il 2019 è l'anno della balena, giusto? Per favore, guardiamo avanti verso Death Stranding!"Cosa vorrà mai dire? E' facile ipotizzare si ...

Usa - Mosca : economia statunitense potrebbe affrontare recessione nel 2019 - : L'economia statunitense potrebbe affrontare una recessione a breve termine nel 2019. Lo ha detto lunedì il ministro russo per lo sviluppo economico Maxim Oreshkin. L'economia statunitense potrebbe affrontare una recessione a breve termine nel 2019. Lo ha detto lunedì il ministro russo per lo sviluppo economico Maxim Oreshkin. "L'economia statunitense rallenterà ...

WALTER NUDO/ Dopo il Gf Vip 3 al L'Isola dei Famosi 2019? 'Non confermo - potrebbe essere una bella avventura' : WALTER NUDO possibile inviato della nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2019? Il vincitore del Grande Fratello Vip 2018 né smentisce né conferma...