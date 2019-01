Finlandia | Riku Riski non è sceso in campo contro la Svezia | ecco la protesta

calcioweb.eu

: Finlandia, #RikuRiski non è sceso in campo contro la Svezia: ecco la protesta - CalcioWeb : Finlandia, #RikuRiski non è sceso in campo contro la Svezia: ecco la protesta - RiccardoNoury : RT @marcoconterio: @vditrapani Una storia interessante. Dire no si può, anche se c'è il rischio di 'conseguenze' come il posto in Nazionale… - marcoconterio : @vditrapani Una storia interessante. Dire no si può, anche se c'è il rischio di 'conseguenze' come il posto in Nazi… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) L’attaccante finlandesenon ha preso parte all’amichevolelain Qatar in segno dilo stato del Golfo accusato di violazione dei diritti umani. Il calciatore ha dichiarato al quotidiano finlandese Helsingin Sanomat: “Le ragioni della mia decisione sono state l’etica e i valori, che voglio seguire e mantenere. Ho ritenuto fosse importante”, ha dichiarato. Il Qatar ha dovuto far fronte a critiche per le condizioni di lavoro dei numerosi migranti che stanno costruendo una serie di infrastrutture.le parole dell’allenatore Kanerva. “Né io né il team manager Lennart Wangel abbiamo preso posizione sulle ragioni di. Le sue scelte erano importanti per lui e quindi devono essere rispettate”, ha aggiunto.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...