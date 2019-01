Di nuovo alla ribalta Huawei P10 e P10 Plus con aggiornamento 384 | prima attesa patch del

Ufficiale - Arrivabene via dalla Ferrari : Binotto nuovo team principal : È ora Ufficiale il cambiamento che era stato ventilato nelle ultime ore da un’indiscrezione de La Gazzetta dello Sport e che porterà a un cambiamento importante in ambito dirigenziale in casa Ferrari. La scuderia di Maranello ha infatti annunciato l’addio al team principal Maurizio Arrivabene, che era stato protagonista di diverse polemiche nella fase finale […] L'articolo Ufficiale, Arrivabene via dalla Ferrari: Binotto nuovo ...

CAOS PD/ Dalla Leopolda a Berlusconi - gli ingredienti del "nuovo" Renzi : La politica guerreggiata è tornata la prima vera occupazione del senatore di Scandicci. Renzi riparte dai "comitati civici", ecco il piano

Ciclismo - Nibali medita un sorprendente addio alla Bahrain : già in programma un incontro con un nuovo team : Il corridore siciliano potrebbe lasciare la Bahrain-Merida al termine dell’attuale stagione, in programma un incontro con un nuovo team La permanenza di Vincenzo Nibali alla Bahrain-Merida non è più così scontata, lo Squalo infatti medita l’addio al termine del 2019. Se fino a qualche mese fa non c’erano dubbi sulla continuazione del rapporto tra il corridore siciliano e la formazione voluta dal principe Nasser bin Hamad ...

Pallanuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : la fine del dualismo Padova-Catania. Roma e Rapallo per scrivere un nuovo capitolo : Certo, si sapeva che le semiFinali della Coppa Italia di Pallanuoto femminile sarebbero state equilibrate, ma che cadessero entrambe le teste coronate di Padova e Catania forse era difficile da prevedere, eppure bisogna abituarsi alla nuova dimensione, con la fine del dualismo tra patavine ed etnee e quattro squadre sullo stesso livello per la conquista dei trofei nazionali, con l’arrivo di Roma e Rapallo sullo stesso piano delle prime ...

UFC – Conor McGregor di nuovo papà : la fidanzata dà alla luce un nuovo piccolo fighter : Dee Devlin, fidanzata di Conor McGregor, ha dato alla luce il suo secondo figlio: il fighter irlandese esprime tutta la sua felicità sui social In attesa di conoscere l’esito dell’eventuale squalifica dopo i fatti accaduti nel post match contro Nurmagomedov, nonchè di sapere se riuscirà ad avere la sua rivincita con il fighter daghestano, Conor McGregor si dedicherà per un po’ di tempo alla sua famiglia che nelle ultime ...

Borsa in recupero grazie al nuovo clima Usa-Cina e alla Fed : E' la Borsa migliore, galvanizzata da dati positivi per l'economia e dalla schiarita sul fronte Carige. A dicembre il settore servizi ha registrato una crescita a 50,50 punti da 50,3 punti di ...

Alessandra Amoroso in radio con il nuovo singolo “Dalla tua parte”svela i dettagli del nuovo tour : Da oggi arriva in tutte le radio il nuovo singolo di Alessandra Amoroso “Dalla TUA PARTE”. Dalla parte di chi si mette in gioco per i propri valori e per le proprie idee, in ogni sentimento. L’artista con il nuovo album “10” ha già conquistato il DISCO DI PLATINO, dopo aver debuttato direttamente al #1 della classifica FIMI – GFK e aver conquistato il DISCO D’ORO a una sola settimana dall’uscita del disco. In questi giorni sta lavorando con il ...

Gallarate - dopo lo sgombero Sinti senza casa : ‘Non sappiamo dove andare - restiamo’. Lega : ‘nuovo campo? Se lo comprino’ : Per i Sinti di Gallarate ancora nessuna soluzione. dopo lo sgombero del campo in cui vivevano da 11 anni e il mese passato in albergo a Somma Lombardo, dal quale sono stati costretti a uscire il 31 dicembre scorso, alcune famiglie sono costrette a vivere in camper o alloggi di parenti e amici, per non passare la notte in strada. Al momento le proteste non hanno portato ad alcun risultato concreto e i disagi per le famiglie con diversi minori al ...

Romina Power - nuovo affronto alla Lecciso e gesto d’amore per Al Bano : Romina Power non ha nessuna intenzione di sotterrare l’ascia di guerra contro Loredana Lecciso e su Instagram lancia una nuova frecciatina verso la rivale. Da anni ormai la Power e la Lecciso si contendono l’affetto di Al Bano Carrisi, senza mai spuntarla definitivamente. Il cantante di Cellino San Marco ha ottimi rapporti con entrambe, ma molti sono convinti che il suo cuore sia ancora dell’attrice americana, con cui ha diviso ...

Allerta Meteo Puglia : nuovo peggioramento - criticità “gialla” per vento e neve : La Prefettura di Bari ha diramato un nuovo avviso di Allerta Meteo codice giallo, valido a partire dalle 20 di oggi e per le successive 24 ore: si prevedono possibili nevicate a tutte le quote con apporti al suolo da deboli e moderati, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali e mareggiate lungo le coste esposte. Il peggioramento delle condizioni Meteo per vento e neve riguarda tutta la Puglia, dal Foggiano al Salento. Da questa ...

nuovo allarme ambientale. Mare del Nord - nave cargo finisce nella tempesta - oltre 270 container cadono in mare. : Una delle più grandi navi container nel mondo ha perso una parte del suo carico mentre navigava da Anversa a Bremerhaven. Almeno un container può contenere materiali pericolosi allarme ambientale al ...

Calcio - possibili novità in arrivo dalla FIFA. Il presidente Gianni Infantino : “Qatar 2022 con 48 squadre e nuovo Mondiale per club” : Intervistato da Sky Sport in occasione della cerimonia di consegna dei Globe Soccer Awards 2019 tenutasi ad Abu Dhabi, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato diverse novità per le prossime stagioni. Per prima cosa ha presentato la sua idea circa il Mondiale per club, competizione che fatica a raccogliere successi di pubblico nella sua confermazione atturale: “Le folle non sono pazze per questa competizione, come avviene ad ...

