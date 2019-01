Blob | le offese ad Alessandro Giuli vengono retwittate dall’account ufficiale | “Ammazza

ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 gennaio 2019) “Ammazza che co**one sto, lo sto a vede su“, “Miserabile bambocetto“, “Un povero minus habens“: questi alcuni degli insulti riservati adsu Twitter durante la messa in onda del programma di Rai3 del 7 gennaio. La trasmissione riprendeva l’intervento del giornalista nel programma Agorà e in contemporanea l’accountdiretwittava sul proprio profilo lenei suoi confronti., è opportuno ricordare, è anche nel cast fisso di Night Tabloid, programma di Rai2 che cambierà presto titolo in Povera Patria. Con tono sorpreso ha chiesto dunque spiegazioni: “Ma sul serio l’accountdirituìtta un insulto così greve a un ospite di Agorà? Mi sbaglio sicuro”, citando nel tweet Serena Bortone, conduttrice del talk mattutino di Rai3, e Stefano Coletta, direttore di Rai3. Lo ...