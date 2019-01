Basta passi più lunghi della gamba Palio un affare di tutto il golfo

Moscovici : passi da Italia ma non Basta : 10.21 L'Italia dovrebbe compiere ulteriori sforzi per il bilancio 2019. Così il Commissario Ue Moscovici commenta l'annuncio da parte dell'Italia di un deficit al 2,04% per il 2019. "E' un passo nella giusta direzione,ma ancora non ci siamo,ci sono ancora dei passi da fare, forse da entrambe le parti",ha detto in un'audizione al Senato francese. E sulle misure per 10 mld preannunciate da Parigi,che porteranno il deficit/Pil nel 2019 dal 2,8% ...