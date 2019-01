Violenza stadi | pre-vertice in Figc

Violenza stadi - Malagò affronta l’argomento : “servono pene durissime” : Il problema della Violenza nel mondo del calcio è sempre più serio e per questo motivo “servono regole chiare e le pene devono essere durissime”. Sono le importanti dichiarazioni da parte del presidente del Coni Giovanni Malago‘. “Io ho gia’ partecipato a tre o quattro incontri con precedenti ministri, precedenti capi della Polizia e precedenti responsabili dell’Osservatorio, ribadendo sempre lo stesso ...

Violenza stadi - Salvini convoca riunione per esaminare il tema : Nelle ultime ore il ministro dell’Interno, Matteo Salvini ha convocato, per il giorno 7 gennaio, alle ore 16.00 presso la Scuola Superiore di Polizia, una riunione sulle manifestazioni sportive per esaminare il tema della Violenza all’interno e all’esterno degli stadi. La comunicazione arriva direttamente dal ministero precisando che alla riunione parteciperanno, oltre ai componenti dell’Osservatorio Nazionale sulle ...

Violenza negli stadi - Salvini espone la sua ricetta : “pugno duro e dialogo” : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha parlato della questione Violenza nel calcio, strettamente d’attualità in queste ore “Lo ribadisco: tolleranza zero con i delinquenti, ma sono nettamente contrario alla chiusura degli stadi o di alcuni settori. E non mi convincono neppure i divieti alle trasferte. La responsabilità è sempre personale: non concepisco l’idea di punire tutti gli appassionati, senza ...

Giovanni Malagò - la ricetta contro la Violenza negli stadi : 'Dopo un coro razzista - tutti a casa' : Se non è un consegnarsi alla politica... Almeno, unica cosa buona, è previsto il finanziamento automatico allo sport con tetto minimo del 32% delle entrate dello Stato'. Presidente, nel 2020 scade il ...

Populismo da stadio. La ricetta anti-Violenza di Salvini? Il dialogo con gli ultrà : M atteo Salvini, inedito ministro in felpa e con fascia del tifoso. Non potrebbe esserci rottura maggiore con la consolidata e paludata immagine dei ministri dell’Interno. Guardando all’indietro, agli ultimi quindici anni, chi potrebbe immaginare Beppe Pisanu, Bobo Maroni, Giuliano Amato, Annamaria Cancellieri, Angelino Alfano o anche Marco Minniti...