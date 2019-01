ilfattoquotidiano

: Tony Castro, chi è il nipote di Fidel che fa la “bella vita” in giro per il mondo e ha la passione per le auto spor… - Cascavel47 : Tony Castro, chi è il nipote di Fidel che fa la “bella vita” in giro per il mondo e ha la passione per le auto spor… - FQMagazineit : Tony Castro, chi è il nipote di Fidel che fa la “bella vita” in giro per il mondo e ha la passione per le auto spor… - TutteLeNotizie : Tony Castro, chi è il nipote di Fidel che fa la “bella vita” in giro per il mondo e ha la… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Vacanze in spiagge caraibiche. Una visita alla Basilica della Sagrada Familia a Barcellona. Disteso a prendere il sole a bordo di un mega yatch. E ancora: auto di lusso, cene in ristoranti esclusivi in compagnia di ragazze bellisisme, acquisti in alcune delle località più esclusive del, ostentazione di ricchezza. Lui si chiama, ha 20 anni, fa il modello e il suo profilo Instagram mostra ai suoi 4mila followers una vita tra lussi e vacanze. Ama i liquori e le macchine sportive, alla guida delle quali si fa spesso immortalare. Ad una prima occhiata sembrerebbe uno dei tanti “rich kids“, manon è un ragazzo qualunque. Di cognome fa infattied è ildi. Figlio di Antonio, terzo dei cinque figli nati dal matrimonio del lider maximo con Delia Soto del Valle, che è un noto funzionario di baseball cubano e chirurgo ortopedico.Alto, ...