Palermo | Comune contro case abusive | ruspe in azione a Tommaso Natale 2

Palermo : Comune contro case abusive - ruspe in azione a Tommaso Natale : Palermo, 7 gen. AdnKronos) - Continua l’opera di demolizione delle case abusive da parte del Comune di Palermo. Oggi le ruspe sono in azione a piazza Tommaso Natale e due delibere approvate dalla giunta a dicembre consentiranno di demolire anche otto edifici in via Zerilli, nel quartiere di Ciaculli