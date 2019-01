Migranti | Salvini conferma la linea dura | ma Conte | ' Accoglienza limitata'

Saviano attacca : 'A Salvini i Migranti servono - Di Maio viscido e paraculesco' : Roberto Saviano nei giorni scorsi aveva attaccato ancora una volta il ministro Matteo Salvini e come al solito i toni sono stati tutt'altro che cordiali. Lo scrittore lo ha invitato ad aprire i porti e a smetterla di fare il "pagliaccio", evidenziando come non fosse vero che gli sbarchi in Italia erano i finiti, ma semplicemente erano passati in sordina poiché non funzionali a quella che sarebbe la propaganda del leader della Lega. Proprio sulla ...

Salvini pronto allo scontro sull'accoglienza dei Migranti - gelo con Conte : Matteo Salvini è pronto ad andare allo scontro aperto con gli alleati di governo sulla questione dell'accoglienza dei migranti a bordo delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye. Stando a quanto viene riferito all'AGI da fonti a lui vicine, il vice premier leghista è "molto deciso e non intende cedere" dalla sua posizione di contrarietà e il rischio è che si profili un nuovo caso Diciotti. ...

Migranti : addetto stampa Comune Palermo chiede scusa per tweet contro Salvini : Palermo, 7 gen. (AdnKronos) - "È vero. Ho commesso un errore. La volgarità è un errore in qualsiasi contesto. Lo è ancora di più se permette di distogliere l'attenzione da problemi ben più gravi". Inizia così un lungo post pubblicato sui social da Fabio Citrano, il componente dell'Ufficio stampa del

Sea Watch - Conte vs Salvini : 'In Italia 15 Migranti'/ Portavoce Ong : 'Situazione di precaria stabilità' : Sea Watch, il premier Giuseppe Conte: 'In Italia 15 migranti'. Scontro M5s-Salvini. Portavoce Ong: 'Situazione di precaria stabilità'.

Il papa e i sindaci disobbiententi contro Salvini : il caos scientifico sui Migranti : (Foto: Valerio Nicolosi) Davvero vogliamo un 2019 in cui ogni carico di esseri umani diventi, per settimane, carne da macello della propaganda politica? In particolare nei primi mesi dell’anno, in vista delle elezioni europee di fine maggio? Davvero ce la sentiamo di trasformarci, in un’eterna storpiatura di noi stessi, nei giudici del destino di gente disperata che scappa dai lager libici e, ancora prima, da contesti geopolitici devastanti? ...

Conte vuole accogliere 15 Migranti della Ong - Salvini ribadisce : 'I porti restano chiusi' : Il premier italiano Conte ha recentemente preso posizione in merito ai migranti a bordo della nave Ong Sea Watch; l'imbarcazione è attualmente ferma in acque maltesi ma il governo locale non vuole farla attraccare prima di aver trovato un accordo con altri Paesi europei. Salvini si è ovviamente soffermato sulla vicenda affermando che finché sarà ministro i "porti erano sono e rimarranno chiusi", ma Conte questa volta vorrebbe far sbarcare in ...

[L'esclusiva] Continuano le sofferenze dei 49 Migranti sulle navi delle ONG - ma Salvini non molla : I numerosi appelli per o far sbarcare i migranti che da giorni sono bloccati sulla Sea Watch e Sea Eye non hanno sortito nessun effetto. Il titolare del Viminale ha infatti ribadito: "Quanti ne ...

Migranti - Salvini : “Quanti ne accogliamo? Zero - abbiamo già dato. Porti chiusi per i trafficanti”. Poi attacca i sindaci : “Quanti Migranti accogliamo? Zero. abbiamo già dato”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini durante una diretta Facebook. “Su questa scrivania ho firmato il permesso di arrivare in Italia a centinaia di donne e bambini, riconosciuti in fuga da associazioni serie, e che avranno in Italia il loro futuro. Poi basta: per i trafficanti di esseri umani i Porti italiani sono, erano e saranno chiusi. Grazie a questo traffico gli ...

Sui Migranti Salvini sfida tutti. Anche Papa Francesco : Italia: Salvini, “lo sceriffo con le foto dei gattini” che detta l'agenda politica del paese Monaco di Baviera, 7 gen - (Agenzia Nova) - In Italia, è il vicepresidente del Consiglio, ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, che “detta l'agenda politica” del paese. Lo sostiene il qu

Scontro nel governo sui Migranti. Salvini : 'Decido io'. Conte : 'Pronti ad accogliere 15 persone' : 'Le possibilità che qualcuno sbarchi in Italia sono pari a zero' aveva invece detto ieri il ministro dell'Interno in riferimento alle 49 persone a bordo di due navi delle Ong in mare davanti alle ...

Giuseppe Conte - il retroscena su Migranti e Sea Watch : "Non solo donne e bambini" - bomba su Matteo Salvini : Non solo donne e bambini. Giuseppe Conte rilancia sulla Sea Watch dopo l'apertura, imprevista di Luigi Di Maio. Un retroscena del Corriere della Sera riferisce del grande impegno di Palazzo Chigi per risolvere la questione dei 49 migranti bloccati da 17 giorni nelle acque di Malta sulla nave della O

Giuseppe Conte - il retroscena su Migranti e Sea Watch : 'Non solo donne e bambini' - bomba su Matteo Salvini : Non solo donne e bambini. Giuseppe Conte rilancia sulla Sea Watch dopo l'apertura, imprevista di Luigi Di Maio . Un retroscena del Corriere della Sera riferisce del grande impegno di Palazzo Chigi per ...

Migranti - Conte prova a smentire Salvini : "Ne prenderemo 15 su 49" : Sono ancora in mare le navi Sea Watch e Sea Eye. Palazzo Chigi starebbe trattando per accogliere una piccola parte di...

Migranti - Salvini : «Porti italiani chiusi. Quanti ne accogliamo? Zero». No di Malta allo sbarco : L'appello a far sbarcare i 49 Migranti che da giorni sono delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye, dopo che dai vescovi, è arrivato oggi direttamente da Papa Francesco. «Rivolgo un...