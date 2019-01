LA GLORIA E L’AMORE | dal 7 gennaio ALEX GADEA su RAI PREMIUM in una nuova serie!

tvsoap

: Da #STASERA su #RaiPremium c'è #LaGloriaELAmore, ecco le #anticipazioni - IlSegreto3 : Da #STASERA su #RaiPremium c'è #LaGloriaELAmore, ecco le #anticipazioni - redazionetvsoap : Da #STASERA su #RaiPremium c'è #LaGloriaELAmore, ecco le #anticipazioni - RaiPremium : Stasera e domani, alle 21.20, le prime due puntate de 'La Gloria e l'Amore' : tre infermiere spagnole senza esperi… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019)Novità da stasera! Più volte annunciata, su Raida lunedì 7(con doppio appuntamento l’8 e le successive puntate al lunedì sempre in prima serata) va in onda Tiempos de Guerra. La serie, nata dagli stessi produttori di Velvet, si intitola da noi Lae l’amore.Tra gli interpreti c’è: l’attore, che noi tutti ricordiamo nel ruolo del romantico e valoroso Tristan ne Il Segreto, qui è protagonista di unastoria epica in costume ambientata nel primo ventennio del secolo scorso. Si racconterà di un gruppo di uomini e donne, tra fronte e ospedali da campo, che vedono intrecciarsi le loro vite in una situazione estrema come quella della guerra (con il Governo spagnolo che manda in nord Africa le sue truppe per difendere i propri territori).Uno dei protagonisti della vicenda è, nel ruolo di Andres, un soldato valoroso e ...