Google Assistant sarà presto su 1 miliardo di device dopo un 2018 da record

JBL annuncia tre nuove cuffie e una soundbar dotate di Google Assistant : JBL ha iniziato a includere l'Assistente Google nelle cuffie l'anno scorso con i dispositivi della serie Everest e ora sta espandendo l'integrazione di Assistant ufficializzando la soundbar JBL Link Bar e tre nuovi auricolari della serie LIVE: LIVE 400BT, LIVE 500BT e LIVE 650BT.

Smart TV Samsung 2018 e 2019 con app iTunes e supporto AirPlay 2 - ma arriverà anche Google Assistant - : ...ai proprietari di TV Samsung e ai clienti Apple tramite iTunes e AirPlay è l'ideale per tutti." "Non vediamo l'ora di portare l'esperienza di iTunes e AirPlay 2 anche a più clienti in tutto il mondo ...

Samsung supporterà Amazon Alexa e Google Assistant sulle TV del 2019 : Samsung ha annunciato che gli utenti saranno in grado di controllare le imminenti tv QLED sia tramite Amazon Alexa che tramite Google Assistant, a patto che siano in possesso di un dispositivo come Amazon Echo o Google Home. Tuttavia, Alexa e Google Assistant potranno solo controllare il volume, accendere o spegnere la TV, cambiare ingresso o avviare le app selezionate, mentre Bixby dispone di funzionalità più avanzate come la possibilità ...

La doccia targata Moen diventa ancora più intelligente con il supporto a Google Assistant : La doccia intelligente di Moen diventa ancora più intelligente grazie a un supporto migliorato ad Alexa e al nuovo supporto a ,Google Assistant in arrivo a breve.

KitchenAid lancia uno Smart Display a prova di schizzi con uno schermo da 10 pollici e Google Assistant : Per gli appassionati di cucina arriva un nuovo Smart Dispay firmato KitchenAid. Si tratta di un dispositivo Android Things con a bordo Google Assistant e uno schermo da 10 pollici a prova di schizzi (IPX5).

Lifesum stringe amicizia con Google Assistant : arriva l'app per inserire i pasti - anche con la voce : Chi ha provato a gestire un diario alimentare smart sa quanto può essere scoraggiante il processo di inserimento delle pietanze e delle loro quantità

LG annuncia le TV del CES 2019 : ci sono OLED ed LCD - Google Assistant ed Amazon Alexa : Con il CES di Las Vegas alle porte, iniziano ad arrivare le anticipazioni sui prodotti che i coreani di LG annunceranno in quella occasione

Con Google Assistant fare beneficenza diventa più semplice : Il team di Google Assistant ha introdotto un metodo ancora più semplice per dare il proprio contributo a buone cause con la sola voce su tutti i dispositivi smart

LG presenta le nuove soundbar con Dolby Atmos e Google Assistant integrato : LG presenta ufficialmente le soundbar per il 2019, che verranno mostrate per la prima volta al pubblico durante il CES 2019.

Una voce si dice certa che Google Assistant affiancherà presto Bixby nelle smart TV di Samsung : Un'indiscrezione si dice certa del fatto che Samsung integrerà il rivale Google Assistant nel sistema operativo delle proprie smart TV

Google Assistant - Siri - Alexa - Cortana : chi è l’assistente vocale più bravo? Ecco i risultati di un complesso test : Smart speaker, smartphone, computer: gli assistenti digitali sono sempre più integrati con i dispositivi hi-tech e presenti in maniera pervasiva nelle nostre vite. Eppure il più delle volte li usiamo senza domandarci se siano davvero efficaci ed affidabili e non orientiamo le nostre scelte d’acquisto anche in base alle loro effettive capacità. Google Assistant, Apple Siri, Amazon Alexa, Microsoft Cortana, chi sarà il migliore? La ricerca ...

Google Assistant si conferma il migliore della sua categoria : Un nuovo test sembra suggerire che il divario tra Google Assistant e altri servizi come Amazon Alexa o Apple Siri sta iniziando a diminuire

Mamma ho perso l'aereo ai tempi di Google Assistant : ecco il video con Macaulay Culkin : "Mamma ho perso l'aereo" è senza dubbio uno dei film che ha maggiormente caratterizzato gli anni 90 in tutto il mondo. Il piccolo Macaulay Culkin ha reso il film un must have di questi tempi e tuttora nel periodo natalizio su alcuni canali della TV italiana viene replicato come una sorta di routine. Google però ...

Google Assistant e Kevin McCallister : video spot nostalgico da gustare : Il genio di Kevin McCallister con l'intelligenza e l'efficenza di Google Assistant? Il piccolo protagonista del film cult natalizio 'Mamma ho perso l'aereo' (che avrete sicuramente rivisto anche quest'anno, non negatelo) se la cavò benissimo da solo in pellicola, ma avrebbe potuto evitare alla radice tutto quel disastro con l'aiuto dell'assistente virtuale di Big G. Lo spot ci mostra un ormai 40 enne Macaulay Culkin, tornato, proprio grazie ...