Gli scout contro Salvini

Sei stata una piccola scout? La tua salute mentale è miGliore : Iscriversi ad un gruppo scout da piccoli regala non solo splendidi ricordi da grandi, ma anche una migliore salute mentale. Lo afferma un nuovo studio pubblicato sul Journal of Epidemiology and Community Health, secondo il quale gli ex scout hanno meno possibilità di contrarre problemi mentali dopo i 50 anni. Gli esperti non sembrano avere dubbi: queste organizzazioni fanno bene alla salute mentale perché abituano al lavoro di squadra, a fare ...