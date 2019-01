Gip | da Piovella ostacoli su morte amico

Tifoso interista morto - Piovella resta in carcere. Il Gip : “Ostacola le indagini e segue le regole di omertà della curva” : La “scelta” di Marco Piovella di non collaborare “nonostante il dolore mostrato per la morte di Daniele Belardinelli, costituisce un forte ostacolo per l’accertamento di chi ne sia il responsabile”, perché il capo ultras “si è rifiutato anche di dire chi fosse intorno a lui” e “possa aver notato la vettura o le vetture che hanno travolto la vittima”. Per questo il leader dei Boys nerazzurri deve ...

Interrogato capo ultras - Gip Salvini : “Investimento? Piovella ha confermato che l’auto andava piano” : All’uscita dall’Interrogatorio al capo ultrà Marco Piovella, fermato in seguito agli scontri verificatisi alla vigilia della partita Inter Napoli, il Gip Guido Salvini dichiara: “Piovella ha parlato di Daniele Belardinelli e lo ha definito un amico fraterno. Sulle dinamiche dell’incidente che ha causato la morte di Belardinelli ha confermato che l’auto che lo ha investito andava lentamente”. L'articolo ...

