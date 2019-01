Nuova interfaccia e nuovo comando per la ricerca vocale di YouTube su Android

Ecco come sarà la Nuova interfaccia degli smartphone Samsung : Insieme ai nuovi smartphone che vedranno la luce nel 2019, per l’anno prossimo gli ingegneri Samsung stanno apportando gli ultimi ritocchi anche alla nuova interfaccia grafica che prenderà il posto di quella attuale su moldi dei gadget attualmente in commercio: il suo nome è One UI e, dopo essere stata oggetto di alcune anticipazioni nel corso della Samsung Developer Conference di qualche settimana fa, ora è diventata protagonista di una ...

Google rilascia Pixel Sounds 2.0 con nuove suonerie e una Nuova interfaccia : Google rilascia la versione 2.0 di Pixel Sounds, con versioni aggiornate della suoneria, dei suoni di notifica e della sveglia. Al momento è disponibile solo per Google Pixel 3. L'articolo Google rilascia Pixel Sounds 2.0 con nuove suonerie e una nuova interfaccia proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp lavora a una Nuova interfaccia per la ricerca di GIF e adesivi : WhatsApp sta lavorando a una nuova interfaccia migliorata per gestire la ricerca delle GIF animate e degli adesivi, ma ancora non ci sono informazioni sulla disponibilità. L'articolo WhatsApp lavora a una nuova interfaccia per la ricerca di GIF e adesivi proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 : arriva Android 9 Pie con One Ui/ Nuovo sistema operativo e Nuova interfaccia - IlSussidiario.net : Samsung Galaxy S9: arriva Android 9 Pie con One Ui. Nuovo sistema operativo e nuova interfaccia per i possessori dello smartphone coreano