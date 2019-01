Lazio | il dramma di Durmisi | “ho usato troppe siringhe ed antidolorifici”

calcioweb.eu

(Di domenica 6 gennaio 2019) Fino al momento non è stato sicuramente un protagonista con la maglia della, adesso il calciatoresvela il suo, il calciatore soffre di un problema alla schiena, in un’intervista rilasciata in Danimarca al portale B.T. Nyheder ha svelato un retroscena: “Il 2018 è stato l’anno peggiore della mia carriera. Salvo solamente la conquista del piazzamento Europa League con il Betis, il gol contro il Siviglia e il passaggio in estate alla. L’infortunio me lo sono portato dietro già dall’esperienza al Brøndby. All’inizio pensavo fosse soltanto una cosa passeggera, ma poi nel 2018 è peggiorato a tal punto da farmi restare in panchina per diverse partite, escludendomi di fatto dalla Coppa del Mondo. Poi sono passato alla, ho giocato qualche partita e mi sono fatto male di nuovo, stavolta al gomito. La colpa è anche mia? È tutta colpa mia. Ho giocato con ...