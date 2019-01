Hirscher vince a Zagabria

Sci : Hirscher vince slalom Zagabria : La coppa del mondo uomini passa ora in Svizzera, ad Adelboden, dove sabato e' in programma il classico gigante e domenica lo slalom speciale. Le ragazze sono invece in Austria per lo slalom speciale ...

LIVE Sci alpino - Slalom Zagabria 2019 in DIRETTA : l’Italia sogna su una pista amica - Hirscher per tornare a vincere : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Zagabria, Croazia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Dopo la strepitosa vittoria di ieri di Mikaela Shiffrin, oggi tocca agli uomini, con Marcel Hirscher che non vorrà essere da meno, su una pista nella quale ha vinto in ben quattro occasioni. Il fuoriclasse austriaco vuole rifarsi dopo l’uscita di scena di Madonna di Campiglio, ma avrà contro una nutrita schiera di rivali. Su ...

Slalom speciale Madonna di Campiglio - vince lo svizzero Yule. Fuori Hirscher - quinto Razzoli : Ora breve pausa natalizia anche per la coppa del mondo uomini. Poi si riparte ma si resta in Italia, a Bormio: venerdì 28 e sabato 29 sulla pista Stelvio tornano i velocisti con una discesa ed un ...

a Campiglio fuori Hirscher - vince Yule : ANSA, - MADONNA DI Campiglio 22 DIC - A Madonna di Campiglio il campione austriaco Marcel Hircher, che era a comando, è uscito nella seconda. Prima di lui era uscito il norvegese Henrik Krisoffersen ...

Slalom Madonna di Campiglio - Yule vince una gara pazza! 5° un rinato Razzoli - fuori Hirscher e Kristoffersen! : Succede di tutto nella seconda manche dello Slalom di Madonna di Campiglio. Sulla 3-Tre inforcano alla terza porta sia l’austriaco Marcel Hirscher sia il norvegese Henrik Kristoffersen, rispettivamente primo e secondo a metà gara: un film già visto alle ultime Olimpiadi di PyeongChang 2018. Strada spianata, dunque, per lo svizzero Daniel Yule: l’elvetico si esalta sul ripido muro del Canalone Miramonti e conquista la prima vittoria ...

Sci : slalom Saalbach - vince Hirscher : La coppa del mondo uomini torna in Italia: sabato slalom notturno a Madonna di Campiglio. Le ragazze sono invece in Francia, a Courchevel. Domani e dopodomani sono in programma un gigante ed uno ...

Sci - Hirscher vince a Saalbach : Marcel Hirscher ha vinto lo slalom speciale di Saalbach , valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Il fuoriclasse austriaco, dopo aver dominato la prima manche, gestisce il vantaggio nella seconda, precedendo di 38 centesimi lo svizzero Loic Meillard e di 47 il ...

Sci - Kranjec vince il gigante di Saalbach. Hirscher è solo sesto : Il croato Zan Kranjec , 26 anni, ha vinto il gigante di Saalbach di Coppa del Mondo. Primo successo in carriera per lui con un tempo di 2.50.08, davanti allo svizzero Loic Meillard, 2'50"27, e al ...

Sci Alpino – Slalom gigante parallelo - in Alta Badia azzurri fuori agli ottavi : vince Hirscher : Delusione azzurra agli ottavi di finale dello Slalom gigante in Alta Badia: Moelgg e De Aliprandini fuori dai quarti di finale, vince Marcel Hirscher Il gigante parallelo mancava nella sua bacheca. Marcel Hirscher si prende anche quello al quarto tentativo in Alta Badia: lo fa quasi senza problemi battendo uno dopo l’altro i suoi avversari: il connazionale Leitinger ai sedicesimi, Jansrud agli ottavi, Luitz ai quarti, Olsson in ...

Sci : Hirscher vince gigante Badia - De Aliprandini è settimo : ALTA Badia, BOLZANO, - L'austriaco Marcel Hirscher in 2,32.29 ha vinto con enorme vantaggio lo slalom gigante di cdm di Alta Badia. Per lui è la sesta vittoria consecutiva sulla pista Gran Risa dal ...

Sci : in Alta Badia vince Hirscher - sesto successo consecutivo : La classifica generale Hirscher torna in testa anche alla classifica di Coppa del mondo , ieri c'era lo svizzero Beat Feuz, con 380 punti contro i 340 di Max Franx e i 333 di Aksel Lund Svindal e in ...

Sci - Coppa del mondo : slalom gigante Alta Badia - vince Hirscher. 7° De Aliprandini : Non c'è storia in Alta Badia: Marcel Hirscher in 2.32.29 vince con enorme vantaggio, 2 secondi e 53 centesimi, lo slalom gigante di Coppa del mondo. Numeri impressionanti per il campione austriaco: si tratta della sua sesta vittoria consecutiva sulla pista Gran Risa dal 2013, il 30esimo successo in questa disciplina ed il 61esimo ...