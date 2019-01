E' ora di un referendum contro il governo degli sciamannati

ora anche la Lega pensa a un referendum sulla Tav : L'idea di un referendum sulla Tav l'ha lanciata ieri Salvini ma nei giorni scorsi anche all'interno del Movimento 5 stelle si è discusso della proposta di lasciare la decisione al territorio , Torino ...

ora anche la Lega pensa a un referendum sulla Tav : L'idea di un referendum sulla Tav l'ha lanciata ieri Salvini ma nei giorni scorsi anche all'interno del Movimento 5 stelle si è discusso della proposta di lasciare la decisione al territorio (Torino e Val di Susa). Di Maio non chiude: "Non lo può decidere un ministro ma lo devono richiedere i cittadini. Intanto noi stiamo facendo lo studio costi-benefici", spiega. È gelo nella maggioranza ...

Il futuro della 4 corsie Sassari-Alghero ora sarà deciso con un referendum - Sardiniapost.it : Per la prima volta nella storia del loro Comune, gli algheresi saranno chiamati a esprimersi attraverso un referendum sul destino della quattro corsie sulla Sassari-Alghero , bloccata da un'...

Brexit - e ora che succede? Dalla caduta di May al nuovo referendum : A pochi mesi dal via al divorzio tra Londra e l’Ue, il governo May è appeso a una serie di scadenze. Gli scenari vanno da un’approvazione pacifica (o quasi) del Parlamento allo spettro di nuove elezioni. Ecco cosa aspettarsi, punto per punto...

Olimpiadi 2026 - Calgary vota "No" al Referendum. ora una tra Milano-Cortina e Stoccolma : Un'immagine della parata del 1988. AFP Calgary ha detto no alle Olimpiadi 2026 e ora la strada di Milano e Cortina verso il traguardo ha davanti un solo ostacolo, quello della traballante candidatura ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Referendum Atac - è caos. Via il bonus bebè dal 2019 - 12 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Referendum Atac, è caos. La manovra esclude il bonus bebè. Serie A, Juve in testa , 12 novembre 2018, .

La partita sul referendum Atac potrebbe non essere ancora chiusa : Il referendum per la messa al bando del servizio di trasporto pubblico a Roma, gestito in affidamento da Atac, sfiora i 400 mila votanti (386.785) ma non raggiunge il quorum fissato dal Campidoglio al 33,3% per questa consultazione popolare. Il Sì prevale in maniera larga, attestandosi al 75% dei voti, ma il ricorso allo strumento di partecipazione diretta dei cittadini non sfonda nelle periferie, ovvero i luoghi che maggiormente ...

Roma - referendum Atac : affluenza al 16% - niente quorum. Magi : voto - pasticcio. Raggi : ora il rilancio : Sul referendum Atac il dato dell'affluenza alle urne si ferma al 16%, praticamente la metà del quorum del 33,3% fissato dal Campidoglio. L'affluenza finale dei votanti alla chiusura dei seggi alle 20 ...

Raggi assolta rilancia : "Fallita Opa di Salvini - ora mi aspetto soldi e poteri". Oggi a Roma il referendum Atac : "E' fallita l'Opa di Salvini su Roma" così Virginia Raggi, all'indomani dell'assoluzione, in un intervista a Il Fatto Quotidiano. "La Lega aveva provato a lanciare un'Opa su Roma ma ha fatto veramente male i conti. Speravano di arrivare prima della scadenza della mia giunta per raccoglier e i frutti di quello che abbiamo seminato in questi due anni e mezzo. Il Carroccio ora dovrebbe pensare a rispettare il contratto di governo. Per ...

Meloni promuove referendum per sì a Tav : 'ora Salvini si schieri' : Roma, 11 nov., askanews, - 'Fratelli d'Italia sa da che parte stare noi scendiamo in campo per il futuro dell'Italia e invitiamo i cittadini a venire a firmare ai nostri banchetti per il referendum ...

Referendum Atac - Magi : "Inviata diffida su ipotesi lavoratori scrutatori" : "Come Comitato promotore del referendum per la liberalizzazione del trasporto pubblico oggi abbiamo scritto una lettera di diffida al Campidoglio, in particolare alla Commissione per il referendum, a seguito della notizia che ci sarebbero centinaia di scrutatori tra i dipendenti di Atac. Ci sono 160 mila romani iscritti come possibili scrutatori, non si capisce come mai tra tutti questi dovrebbero scrutinare persone che possono pensare un ...

Forza Italia vota sì a referendum per migliorare Tpl e dire basta Raggi : Roma – Forza Italia dice ‘si” al referendum cittadino per la messa a gara della gestione del trasporto pubblico locale di Roma, chiamando al voto domenica 11 novembre tutti i propri elettori con un duplice obiettivo: “migliorare” il tpl e “dire basta” all’amministrazione Raggi. A lanciare la linea dei forzisti romani e’ stato il capogruppo capitolino e coordinatore cittadino di Forza Italia, ...