Ubriaco finisce con l' auto sui binari del treno

Firenze : Ubriaco urta taxi e finisce contro fontana del ‘600 : Denuncia per stato di ebbrezza e ritiro della patente per un 22enne di Fucecchio che, nella mattina di Santo Stefano, ha mandato in ospedale un tassista di 70 anni: lo riporta il Corriere della Sera. Il giovane, ubriaco al volante, ha sfrecciato ad alta velocità in piazza della Signoria a Firenze e in via della Ninna per poi concludere la corsa in piazza del Grano, prima urtando violentemente un taxi e poi finendo contro la fontana del ...

Roma - Ubriaco finisce con l’auto sulla scalinata di Trinità dei Monti : denunciato : Finito con l’auto sulla scalinata di Trinità dei Monti. Alla guida un italiano di 27 anni, risultato positivo all’alcol test, che ha perso il controllo della sua Peugeot 206 intorno alle 6.30 di domenica 9 dicembre. I primi a intervenire sul posto sono stati gli agenti della polizia locale, in servizio nella zona. I vigili sono saliti in cima alla scalinata e poco dopo hanno individuato il ragazzo che si era allontanato per cercare ...

