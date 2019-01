Sant' Angelo Muxaro | tutto pronto per la 61esima Sagra della ricotta

Michelangelo Lorefice di Ispica - Cavaliere del Santo Sepolcro : Il professore Michelangelo Lorefice, illustre cittadino ispicese è stato insignito del titolo di Commendatore dell' Ordine Equestre del Santo Sepolcro

Ordinanza 'anti botti' a Monte Sant'Angelo - multe fino a 500 euro. D'Arienzo : 'Ci appelliamo alla sensibilità collettiva' : Nel testo, viene fatta eccezione per 'per gli spettacoli opportunamente autorizzati' e per i 'fuochi d'artificio acquistati nelle rivendite autorizzazione, aventi marcatura 'CE', che per qualità e ...

Mercatini - la camminata con le stelle e tanti eventi per l'Eco Natale a Santarcangelo : Prosegue anche questa settimana il ricco calendario di eventi di EcoNatale Santarcangelo con proposte che spaziano dalla camminata alla tombola solidale, dagli spettacoli di danza contemporanea al concerto di Natale del coro Magnificat, dalle letture per bambini al party di beneficenza di ENPA. Si parte venerdì 21 dicembre con una nuova tappa della rassegna '...

Sant’Angelo a Cupolo. Lite tra ventenni davanti ad un bar a Bagnara : un morto : Omicidio al culmine di un litigio per futili motivi davanti ad un bar a Bagnara. Un giovane bulgaro di 26

Santangelo - il martello di Cantù «Torniamo a pensare in grande» : La vittoria di Cuneo, inutile nasconderselo, è arrivata come un toccasana nel bel mezzo di un periodo poco positivo per la squadra di coach Luciano Cominetti che, prima della vittoria in trasferta sul ...

Monte Sant euro Angelo - donata statua alla Polizia di Stato : ... dirigente del reparto, è diventata così un simbolo, non solo della lotta alla mafia, troppo spesso al centro della cronaca foggiana, ma anche della lotta all'omertà. È quella che va combattuta per ...

Santangelo : Aeroporti fondamentali per la crescita della Sicilia. Un delitto privatizzarli : "In questo momento in Sicilia c'è chi cerca di far apparire la privatizzazione degli Aeroporti come se fosse un percorso obbligatorio e ineluttabile. Non è così. Abbiamo la netta impressione che si ...

L'emozionante danza dei disabili : a Castel Sant'Angelo il flash mob per la sensibilizzazione : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Colle Santa Lucia. Raffaele Arcangelo Agostini morto in località Masarè di Alleghe : Sinistro mortale lungo la regionale 203 Agordina in località Masarè di Alleghe. Il conducente di una Touran Volkswagen è morto

CastelSantangelo sul Nera. Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 : Trema la terra nell’Italia centrale tra Marche e Umbria. Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall’Istituto

Terremoto oggi tra Marche e Umbria/ Ingv - ultime scosse : sisma 3.1 a CastelSantangelo sul Nera - paura a Norcia - IlSussidiario.net : Terremoto oggi tra Marche e Umbria. Ingv, ultime scosse: sisma 3.1 a Castelsantangelo sul Nera, paura a Norcia. Notizie e aggiornamenti

Terremoto : scossa di magnitudo 4.2 a Santarcangelo di Romagna. La situazione aggiornata : Notizia aggiornata alle ore 8,29 del 19 novembre 2018*. Una scossa di Terremoto di magnitudo compresa tra 4.2 secondo una stima preliminare si è verificate alle ore 13.48 nella zona di Rimini (con epicentro a Santarcangelo di Romagna). I sismografi Ingv hanno registrato l'origine dell'evento a una profondità di 43,4 chilometri. Sono in corso verifiche di eventuali danni. La scossa è stata ...

Terremoto - scossa 4.2 in Emilia : epicentro a Santarcangelo di Romagna. L'esperto : «Ci saranno sicuramente repliche» : Una forte scossa di Terremoto con magnitudo provvisoria tra 4.1 e 4.6 a Rimini poi confermata in 4.2 dall'Ingv è stata avvertita intorno alle 13.48 in Emilia Romagna e Marche, molto...