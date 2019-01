Più spazio e Full Hybrid | la Rav4 mette la quinta

NBA – Animi caldi in casa Sixers! Butler aggressivo contro coach Brown : chiesti Più spazio e importanza in attacco : Jimmy Butler inizia a ‘farsi sentire’ nello spogliatoio Sixers: l’ex Timberwolves affronta coach Brown duramente, chiedendo maggior importanza in attacco Aveva lasciato i Minnesota Timberwolves spaccando in due lo spogliatoio e, una volta arrivato a Philadelphia, i tifosi dei Sixers avevano avuto la paura che Jimmy Butler potesse fare lo stesso anche con la sua nuova squadra. Nonostante le prime settimane passate nella Città dell’amore ...

Uno Spazio sempre Più affollato richiede un patto sulla “governance” : La geopolitica si è fin qui occupata della competizione fra le potenze per il controllo degli spazi terrestri (terra, mare e aria), ma sono maturi i tempi per un aggiornamento dei propri paradigmi fondamentali, includendo l’«Outer Space», lo Spazio esterno, fra le proprie prerogative. Lo Spazio è sempre più una questione politica, diplomatica e mil...

Spazio - NASA : fotografato Ultima Thule - il corpo celeste Più lontano mai esplorato : La sonda spaziale New Horizons della NASA ha sorvolato il corpo celeste 2014 MU69 noto come "Ultima Thule" nelle prime ore del capodanno, inaugurando una nuova era dell'esplorazione della misteriosa fascia di Kuiper. Una zona di oggetti primordiali chiamati transnettuniani che risalgono alla nascita del sistema solare dove risiedono le chiavi per comprendere le origini dell'universo. L'oggetto più importante della fascia di Kuiper è Plutone, un ...

Disabile pestato alla festa di Capodanno di Marsala : “Chiedevo solo Più spazio” : Manlio Valenti, figlio dell'ex sindaco di Petrosino, affetto da handicap di deambulazione e di parola a causa di un incidente stradale, è stato strattonato e colpito con calci e pugni al volto durante la notte di Capodanno: "Ho solo chiesto a chi stava ballando di lasciarmi passare". Rotto il setto nasale: per lui la prognosi di guarigione è di 30 giorni.Continua a leggere

F1 - Mondiale 2019 : monoposto Più lunghe? Bisogna fare spazio ai serbatoi - le possibili novità : Ci saranno diverse novità tecniche sulle monoposto che disputeranno il Mondiale F1 2019 ma quella più evidente sembra poter riguardare la lunghezza dei telai, circa 30-50 millimetri in più rispetto all’ultima stagione (almeno per alcune scuderie). Il motivo è presto detto: i serbatoi potranno contenere 5 kg in più di benzina e dunque dovranno essere più grandi, servirà dunque allungare la vettura per fare spazio. Ci sarà più energia da ...

Atalanta - Pasalic vuole Più spazio. Ma per Gasperini non è sul mercato : Scalpita Mario Pasalic, titolare nelle ultime due di campionato come centrocampista centrale in sostituzione dell'infortunato De Roon. Le risposte sono state abbastanza positive dopo un avvio di ...

Impresa NASA - ecco le prime storiche immagini di “Ultima Thule” : l’oggetto Più misterioso dello Spazio sembra un Pupazzo di Neve e scatena l’ironia del web [GALLERY] : 1/8 ...

Spazio - la sonda New Horizons raggiunge “Ultima Thule” nella notte di Capodanno : è il corpo celeste Più lontano mai esplorato dall’uomo : La sonda spaziale della Nasa che ha dato al mondo le prime immagini ravvicinate di Plutone, la New Horizons, ha raggiunto ieri – poco dopo la mezzanotte ora americana – il corpo celeste piu’ lontano mai esplorato dall’uomo: un oggetto coperto di ghiaccio nella Fascia di Kuiper soprannominato Ultima Thule, che dista ben 6,4 miliardi di chilometri dalla Terra. Alle 00:33 (le 6:33 di questa mattina in Italia) la New Horizons ...

Spazio : sonda Nasa sorvola Ultima Thule - il corpo Più lontano : La sonda New Horizons è arrivata a sfiorare un piccolo mondo ghiacciato distante dalla Terra più di 6,4 miliardi di chilometri ai margini del sistema solare, chiamato Ultima Thule. Nota come MU69 ...

Astronomia - l’Italia dello spazio : ecco le Più importanti scoperte scientifiche del 2018 : Dall’acqua liquida sotto i ghiacci di Marte alle onde gravitazionali: sono tanti gli avvenimenti scientifici del 2018 che hanno visto protagonista l’Italia. I ricercatori italiani hanno saputo distinguersi in tanti campi diversi: ad esempio, l‘astrofisica Marica Branchesi, che ha “ascoltato” le onde gravitazionali, è stata inserita tra le cento persone più influenti al mondo dalla rivista Time; la medaglia Fields ...

Siria - Usa : “iniziato il ritiro delle truppe”. Timori del Pentagono : Turchia attaccherà i curdi e Russia e Iran avranno Più spazio : Washington ha dato il via al ritiro delle truppe dalla Siria. “Abbiamo iniziato a riportare a casa i soldati degli Stati Uniti mentre passiamo alla fase successiva di questa campagna”, afferma la Casa Bianca in una nota. “Cinque anni fa, l’Is (Islamica state, lo Stato islamico, ndr) era una forza estremamente potente e pericolosa in Medio Oriente. Ora gli Stati Uniti hanno sconfitto il califfato” nella regione. La notizia ...

“ISiComp” - il nuovo materiale ceramico italiano supera tutti i test nel Plasma Wind Tunnel Scirocco e conferma la sua riutilizzabilità per Più missioni di rientro dallo Spazio : 1/5 ...

Il Fatto Quotidiano si è rinnovato - Marco Travaglio : “Più pagine con Più spazio per storie - idee e inchieste” : Da martedì 11 dicembre il Fatto Quotidiano ha migliorato il suo aspetto, aumentato le pagine complessive (1440 pagine in più in un anno) e rinnovato una buona parte della grafica per affrontare un mercato editoriale sempre più complicato ed esigente, scommettendo sui propri contenuti e sulla voglia di fare informazione. Il direttore Marco Travaglio racconta l’evoluzione del Quotidiano, pensato per ospitare più inchieste, dossier con pagine ...

Spazio : attesa per il touchdown di Hayabusa sull’asteroide Ryugu - Più complicato del previsto : L’atteso touchdown di Hayabusa sull’asteroide Ryugu è più complicato del previsto. L’agenzia spaziale giapponese ha analizzato più di 200 foto scattate dai due piccoli rover Minerva, rilasciati a settembre, dichiarando che nessuna di esse evidenzia un’area priva di massi e omogenea, essenziale per l’atterraggio della sonda, inizialmente previsto a per fine ottobre e poi posticipato all’inizio del 2019. La Jaxa – riporta Global Science ...